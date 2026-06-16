경남도의회, 행안부 주관 초선 의원 직무연수…지방의회 안정적 운영 지원

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도내 기초의원·직원 등 110여 명 참여

의정 과정에서 집행부 견제 기능 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회가 초선 의원 업무 역량 강화를 위한 자리를 마련했다.

도의회는 16일 창원컨벤션센터(CECO)에서 행정안전부 지방자치인재개발원 주관 '찾아가는 초선의원 직무연수'를 실시했다고 밝혔다.

최학범 경남도의회 의장이 16일(화) 창원컨벤션센터(CECO)에서 열린 26년 찾아가는 초선의원 직무연수(경상권)에서 인사말을 하고 있다.[사진=경남도의회] 2026.06.16

이번 연수는 새롭게 출범한 지방의회의 안정적 운영을 지원하기 위해 마련된 권역별 순회 교육이다. 도의회의 개최 건의를 행정안전부가 수용하면서 추진됐다.

경남 개최로 도의회와 창원·김해·사천·하동 등 도내 10개 기초의회 의원과 직원 110여 명이 참여했다. 기관별로 나뉘어 진행되던 교육을 통합해 운영 효율을 높였다는 평가다.

이날 행사에는 최학범 도의회 의장과 안준호 지방자치인재개발원장을 비롯해 부산·울산·대구·경북 등 경상권 광역 및 기초의회 관계자 200여 명이 참석했다. 도의회 초선의원 가운데 기초의회 경험이 없는 의원 17명 전원이 교육에 참여했다.

교육은 지방자치와 지방의회의 역할, 공무국외출장 기준, 예·결산 심사 실무, 조례안 입안 및 심사 등으로 구성됐다. 하반기 의정활동에 필요한 실무 중심 내용이 포함됐다.

도의회는 이번 연수를 통해 예산안 심사 등 주요 의정 과정에서 집행부에 대한 견제 기능을 강화하는 데 도움이 될 것으로 보고 있다.

최학범 의장은 "하반기 예산안 심사와 조례안 처리 등 주요 일정이 예정돼 있다"며 "실무 역량을 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com