섬 여행하면 최대 10만원 지원…행안부, 여름철 섬 관광 활성화 나선다

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 '2026년 섬 방문의 해'를 맞아 여름 휴가철 섬 여행객에게 최대 10만원의 여행 경비를 지원한다.

행정안전부는 국민의 섬 여행을 장려하고 섬 지역 관광 활성화를 위해 오는 7~8월 섬을 방문하는 여행객을 대상으로 여행비 지원 사업을 추진한다고 16일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 사업은 섬 관광에 대한 국민적 관심을 실제 방문으로 연결하고, 여름 휴가철 관광 수요를 섬 지역으로 확대하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 육지와 연결되지 않아 여객선을 이용해야 하는 섬을 방문하는 여행객으로, 팀 단위로 신청할 수 있다. 7~8월 중 1박 2일 이상 섬 여행을 할 경우 숙박비와 식비, 여객선 운임, 식료품 구매비 등 섬 지역 내에서 사용한 여행 경비 일부를 환급받을 수 있다.

지원금은 왕복 승선권과 영수증 등 증빙자료 심사를 거쳐 최대 10만원까지 지급된다.

참가 신청은 오는 17일 오전 10시부터 30일 자정까지 '2026년 섬 방문의 해' 공식 누리집을 통해 접수할 수 있다. 신청자가 지원 규모를 초과할 경우 추첨을 통해 지원 대상을 선정한다.

행정안전부는 이번 사업을 전라남도의 '섬 반값여행' 사업과 한국관광공사의 '숙박세일페스타' 등과 연계해 추진할 계획이다. 여행객들은 다양한 할인 혜택을 함께 활용해 보다 저렴하게 섬 여행을 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

또한 올해 10월 개최되는 '2026 여수세계섬박람회'와 연계한 2차 여행비 지원 사업도 추진해 섬 관광 활성화 분위기를 이어간다는 방침이다.

이와 함께 전국 88곳의 '찾아가고 싶은 섬' 방문 인증 행사, '1인 1섬 갖기' 캠페인, 어린이 동반 가족 대상 티니핑 프로그램, 추석맞이 섬 특산품 기획전 등 다양한 참여형 프로그램도 순차적으로 운영할 예정이다.

진명기 행정안전부 자치혁신실장은 "섬은 아름다운 자연경관과 고유한 문화, 다양한 먹거리를 간직한 우리나라의 소중한 자산"이라며 "이번 여행비 지원을 계기로 더 많은 국민께서 섬을 찾고 머물며 섬의 매력을 직접 경험하시길 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com