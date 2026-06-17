정청래 "1인 1표제 시행으로 당내 계파 소멸...당원주권정당 면모 갖춰"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 오는 8월 17일로 예정된 민주당 전당대회에서 처음 시행되는 대의원·권리당원 1인 1표제로 당내 계파 갈등이 소멸할 것이라 주장했다.

정 대표는 17일 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 "우여곡절이 있었으나 1인 1표제가 시행됨으로써 이제 민주당은 당원이 주인인 당원주권 정당의 면모를 갖추게 됐다"며 이같이 밝혔다.

정 대표는 "1인 1표제가 시행되면 당내 계파가 소멸될 것"이라며 "국회의원들은 계파 보스의 눈치를 보지 않고 의정활동에 전념하고 당원의 평가에 의해 자신의 정치적 진로를 결정하게 된다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 17일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.17 mironj19@newspim.com

그는 "1인 1표제는 민주당이 건강하고 유능한 정당이 되는 초석"이라며 "정당 민주화, 정당 개혁의 깃발을 올린 노무현의 꿈도 이뤄지고 민주적 국민 정당을 주창한 이해찬의 꿈도 실현될 것"이라고 했다.

이어 "그런데 일부 언론에서는 친청(친정청래)파가 어떻고, 친석(김민석 국무총리)파가 어떻고 저도 알 수 없는 악의적 갈라치기에 골몰하고 있다"며 "무슨 계파로 명명되는 것을 반대하고 싫어하지만 저는 굳이 구분하자면 당원파이고 개혁파"라고 주장했다.

정 대표는 "민주당은 모두 이재명 정부 성공을 바라는 친명"이라며 "그런 의미에서 이재명 정부 성공과 정권 재창출을 바라는 민주당원과 지지자는 모두 당원주권 당원파고 개혁파"라고 강조했다.

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