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윤호중 장관, 인도·우즈베키스탄 방문…정부혁신·재난안전 협력 강화

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  • 윤호중 행안부 장관이 17일 인도·우즈벡을 방문해 정부혁신·디지털정부·재난안전 협력 확대에 나섰다
  • 인도에서 공공행정 MOU 체결, 지방소멸·재난복원 인프라 협력, 교민 안전 지원 등을 논의했다
  • 우즈벡에서 디지털정부·AI 정책 공유, 재난관리·공공행정 포럼과 협력센터 개소로 협력기반을 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 인도와 우즈베키스탄을 방문해 정부혁신과 디지털정부, 재난안전 분야 협력 확대에 나선다.

행정안전부는 윤 장관이 17일부터 24일까지 인도 뉴델리와 우즈베키스탄 타슈켄트를 방문해 양국 정부 고위 관계자들과 만나 공공행정 협력 방안을 논의한다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 인도 방문은 지난 4월 한-인도 정상회담 후속 조치의 일환으로 추진됐다. 윤 장관은 지텐드라 싱 인사·공공민원·연금부 국무장관과 회담을 갖고 공공서비스 우수사례 공유를 위한 '공공행정 협력 양해각서(MOU)' 체결 방안을 논의할 예정이다.

또 라지브 란잔 싱 농촌자치부 장관과 면담을 통해 수도권 집중과 지역 불균형 문제에 대한 정책 경험을 공유하고 지방소멸 대응 및 지역 발전 전략을 논의한다.

재난안전 분야 협력도 강화한다. 윤 장관은 아미트 프로티 재난복원인프라연합(CDRI) 사무총장을 만나 우리나라의 재난복원인프라연합 가입 의사를 공식 전달할 예정이다.

재난복원인프라연합은 인도 정부 주도로 2019년 설립된 국제기구로 미국, 프랑스, 일본 등 53개국과 세계은행(WB), 유럽연합(EU) 등 12개 국제기구가 참여하고 있다.

윤 장관은 오므 비를라 하원의장과 파루쇼탐 루팔라 인도-한국 의회친선그룹 리더와도 면담을 갖고 양국 간 협력 확대와 현지 진출 우리 기업 및 교민 안전 확보를 위한 지원을 요청할 계획이다.

이어 방문하는 우즈베키스탄에서는 압둘라 아리포프 총리와 탄질라 나르바예바 상원의장을 예방하고 오는 9월 서울에서 열리는 한-중앙아시아 정상회의의 성공적 개최를 위한 협력 방안을 논의한다.

또 셰르조드 셰르마토프 디지털기술부 장관과 만나 한국의 공공부문 인공지능(AI) 전환 정책과 'AI 민주정부' 구축 사례를 소개하고 디지털정부 협력 확대 방안을 모색할 예정이다.

아지즈벡 이크라모프 비상사태부 장관과는 재난관리 분야 협력 성과를 점검하고 정보통신기술(ICT)을 활용한 스마트 안전관리 정책을 공유한다.

윤 장관은 타슈켄트에서 '한-우즈베키스탄 공공행정 협력포럼'도 개최한다. 포럼에서는 공공분야 AI 활용, 데이터 기반 국가 재난관리 체계, 공무원 역량 강화 등을 주제로 양국 전문가들이 정책 경험을 공유한다.

이와 함께 '한-우즈베키스탄 디지털정부 협력센터' 개소식에 참석해 양국 간 디지털정부 협력 성과를 점검하고 협력 기반을 강화할 계획이다.

윤 장관은 "이번 방문으로 인도와 우즈베키스탄에 정부혁신, 디지털정부, 재난안전관리 등 대한민국의 우수한 공공행정 경험을 공유할 수 있을 것으로 기대한다"라며 "앞으로도 다양한 분야에서 교류를 지속해 남아시아와 중앙아시아를 대표하는 양국과의 협력을 더욱 공고히 해나가겠다"고 말했다.

 

abc123@newspim.com

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