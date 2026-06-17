행안부·가스안전공사, 착한가격업소 가스 안전 강화…"안심 외식 환경 조성"

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부와 한국가스안전공사가 착한가격업소의 가스 안전관리 강화를 위해 손을 맞잡았다.

행정안전부는 17일 충북 음성군의 한 착한가격업소에서 한국가스안전공사와 '착한가격업소 가스 안전 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이날 협약식에는 송경주 행정안전부 지방재정경제실장과 서원석 한국가스안전공사 안전관리이사가 참석했으며, 양 기관은 착한가격업소의 안전한 영업환경 조성을 위해 가스시설 위험요인 점검과 안전관리 지원에 협력하기로 했다.

착한가격업소는 행정안전부와 지방자치단체가 지정·운영하는 물가안정 정책으로, 현재 전국 1만2447개 업소가 운영되고 있다. 저렴한 가격과 양질의 서비스를 제공해 지역경제 활성화와 물가 안정에 기여하고 있다.

이번 협약은 지난 2023년 착한가격업소로 지정된 음성지역 한 식당에서 진행됐다. 해당 업소는 합리적인 가격으로 가정식 백반을 제공해 지역 주민들로부터 호응을 얻고 있다.

행정안전부는 지난해 한국전기안전공사와 협력해 착한가격업소 전기 안전점검을 지원한 데 이어, 이번 협약을 통해 가스 안전 분야까지 지원 범위를 확대했다.

협약에 따라 한국가스안전공사는 올해부터 2028년까지 매년 1000여 개 착한가격업소를 대상으로 가스시설 무상 안전점검을 실시한다.

주요 점검 항목은 가스 누출 여부, 가스시설 설치 상태의 적정성, 안전장치 작동 여부 등이며, 업주를 대상으로 가스 안전수칙 교육도 함께 진행할 예정이다.

특히 착한가격업소 상당수가 음식점 등 가스 사용 비중이 높은 외식업소인 만큼, 사고 예방 중심의 안전관리를 강화해 국민이 안심하고 이용할 수 있는 외식 환경을 조성한다는 계획이다.

행정안전부는 그동안 착한가격업소 활성화를 위해 맞춤형 물품 지원, 지방공공요금 지원, 지도 플랫폼 표출, 카드사 할인 혜택, 홍보 행사 등 다양한 지원 정책을 추진해 왔다.

이번 협약으로 재정·홍보 지원에 더해 안전관리 지원까지 강화되면서 착한가격업소 정책의 실효성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.

서원석 한국가스안전공사 안전관리이사는 "가스 안전은 국민 생활과 직결되는 중요한 분야인 만큼, 이번 협약을 통해 착한가격업소의 안전관리를 강화하고 안전한 영업 환경 조성을 위해 적극 협력하겠다"고 말했다.

송경주 행정안전부 지방재정경제실장은 "착한가격업소는 지역 물가 안정을 위한 든든한 버팀목이 되고 있다"라며 "앞으로 착한가격업소가 더욱 활성화될 수 있도록 민관 협업을 포함한 다양한 지원방안을 마련하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com