국민건강생활안전연구회, 화학안전 정책과제 제안

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 국민건강생활안전연구회(National Academy of Health, Life and Safety, 이하 NAHLS)가 정부의 '제2차 생활화학제품·살생물제 관리 종합계획'의 실효성을 높이기 위한 정책과제를 국회에 전달했다.

NAHLS는 16일 생활화학제품과 살생물제 안전관리 체계의 현장 적용성을 높이기 위해 마련한 12대 정책과제를 국회 환경 관련 상임위원회 소속 의원실에 제출했다고 밝혔다.

정부는 올해 1월 생활화학제품과 살생물제의 안전관리 강화를 목표로 하는 '제2차 생활화학제품·살생물제 관리 종합계획'을 확정했다. 연구회는 해당 계획이 실질적인 국민 안전 향상으로 이어지기 위해서는 제도 운영과 위해성 평가, 감시체계, 정보 제공 분야의 보완이 필요하다고 제시했다.

생활화학제품은 세정제, 탈취제, 방향제, 살균제 등 다양한 형태로 사용되고 있으며, 제품 종류와 유통 경로가 확대됨에 따라 예방 중심의 안전관리 체계와 과학적 위해성 평가의 중요성이 커지고 있다는 설명이다.

연구회가 제안한 정책과제는 제도 개선과 운영체계 고도화, 위해성 관리 강화, 미래 기술 대응 등 세 분야로 구성됐다.

주요 내용으로는 화학물질 및 살생물제 사전평가제도의 실효성 제고, 실제 사용 환경과 노출 경로를 반영한 위해성 평가체계 구축, 국제 안전성 자료 활용 확대, 해외직구 및 구매대행 제품에 대한 안전관리 강화 등이 포함됐다.

또한 화학제품 위해사고 대응체계의 연계·통합, 인공지능(AI)과 빅데이터 기반 조기 감시체계 구축, 다중 노출을 고려한 위해성 평가 고도화, 어린이·임산부·고령자 등 취약계층 보호 강화도 정책과제로 제시됐다.

연구회는 나노소재와 항균·항바이러스 소재, 광촉매 기술 등 신기술이 적용된 제품 증가에 대응하기 위해 별도의 평가 가이드라인과 사후 모니터링 체계 마련이 필요하다고 밝혔다.

아울러 위해성 기반 관리 원칙을 정책 전반에 적용하고, 전문가와 산업계, 소비자단체, 시민사회가 참여하는 협의체 운영을 통해 정책 신뢰도를 높여야 한다고 제안했다.

최재욱 국민건강생활안전연구회 회장은 "생활화학제품 안전관리는 사후 대응보다 사전 예방 중심으로 운영될 필요가 있다"며 "실효성 있는 평가 인프라와 데이터 기반 감시체계 구축이 중요하다"고 말했다.

이어 "정책의 현장 적용성과 국민 체감도를 높일 수 있는 과학 기반 안전관리 체계가 마련되길 기대한다"고 밝혔다.

[이미지=국민건강생활안전연구회]

whitss@newspim.com