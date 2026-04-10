수원시, 한국매니페스토실천본부 평가 최우수 등급 'SA' 받아

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'2026년 민선 8기 4년 차 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'...총점 90점 이상

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 한국매니페스토실천본부 주관 '2026년 민선 8기 4년 차 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 최우수 등급인 'SA'를 받았다고 10일 밝혔다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

한국매니페스토실천본부는 전국 기초지방정부 홈페이지에 공개된 공약이행자료(2025년 12월 31일 기준)를 분석해 ▲공약이행 완료(100점)▲2025년 목표 달성(100점)▲주민소통(100점)▲웹소통(성공/실패)▲공약 일치도(성공/실패) 분야를 평가 항목에 따라 세부 지표별로 평가하고, 총 100점 만점으로 환산하는 절대평가를 했다.

평가 결과에 따라 전국 기초지방정부를 SA·A·B·C·D 등 5등급으로 분류한다. 수원시는 평가 항목 전 분야에서 고르게 높은 평가를 받아 SA(총점 90점 이상) 등급을 받았다.

시(市) 단위는 26곳이 SA 등급을 받았다. 민선 8기 수원시는 총 90개의 공약사업(약속사업 50개, 희망사업 40개)을 추진하고 있다.

'수원시 새로운수원위원회'가 수원시의 주요 시책과 현안을 심의·자문하고 민선 8기 공약 사업 이행 상황을 점검·평가하는 역할을 한다.

매니페스토(manifesto)는 정당이나 후보자가 선거공약의 구체적인 로드맵을 문서로 만들어 공표하는 정책서약서다.

ssamdory75@newspim.com