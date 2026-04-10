수원시, 의료·요양 통합돌봄 체계 구축 위한 대외 공모 2건 잇달아 선정

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경기복지재단 주관 '경기도 통합돌봄(G-Care+)' 공모와 중앙노인돌봄지원기관 주관 '중간집 모형구축사업' 공모

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 의료·요양 통합돌봄 체계 구축을 위한 대외 공모사업 2건에 연이어 선정되며 통합돌봄 정책 추진 역량을 입증했다고 10일 밝혔다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

수원시는 경기복지재단 주관 '경기도 통합돌봄(G-Care+)' 공모와 중앙노인돌봄지원기관 주관 '중간집 모형구축사업' 공모에 잇달아 선정돼 총 1억 2700만 원의 사업비를 전액 외부 재원으로 확보했다.

수원시는 촘촘한 지역사회 돌봄 안전망을 구축하는 데 속도를 낼 계획이다. 경기도 통합돌봄 공모에서는 '브릿지 케어매니지먼트 30' 사업이 선정됐다.

퇴원·퇴소자 등 통합돌봄 대상자에게 30일간 집중지원과 관리를 제공하는 사업으로 총사업비 7700만 원을 지원받는다.

중간집 모형구축사업 공모에서는 '새빛 돌봄스테이션 모형구축사업'이 선정됐다. 퇴원 환자 등 돌봄이 필요한 대상자가 안전하게 의료와 돌봄서비스를 이용할 수 있도록 회복형 주거 공간을 제공하는 사업이다.

총사업비 5000만 원을 지원받는다. 수원시는 선정된 공모사업을 올해 12월까지 운영한다. 사업 성과를 토대로 시민이 체감할 수 있는 돌봄서비스를 확대해 나갈 계획이다.

수원시 관계자는 "퇴원 이후 돌봄 공백이 생기지 않도록 의료·요양 통합돌봄 체계를 더 강화하겠다"며 "돌봄이 필요한 시민이 안정적으로 생활할 수 있도록 다양한 지원 사업을 추진하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com