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고환율에 달러 결제 AI 구독료 고공행진...서비스 이용자 '벌벌'

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AI 핵심 요약

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  • 고환율로 인해 챗GPT, 클로드 등 해외 AI 구독 서비스 이용료가 급증하고 있다.
  • 달러 기준 요금은 동일하나 환율 상승으로 원화 결제액이 크게 늘어나는 구조다.
  • 전문가는 글로벌 기업의 원화 고정 요금제 도입 등 소비자 보호 방안이 필요하다고 지적했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

달러 결제 기반 구독료
환율 변동 만으로 결제액 '껑충'
전문가 "원화 고정 요금제 필요해"

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = # 학업을 위해 챗GPT와 클로드(Claude)의 최고가 인공지능(AI) 모델을 구독 중인 대학원생 주현우(29) 씨는 최근 청구서를 확인하고 한숨을 내쉬었다. 주 씨는 "전공 특성상 AI 툴이 필수인데 두 모델을 합치면 총 400달러가 넘는다"며 "환율 상승으로 월 50만원대 중반이던 구독료가 어느새 60만원을 넘겨 앞자리가 바뀌었다"며 부담감을 토로했다.

# 해외 영상 편집 툴을 사용하는 프리랜서 이모 씨 역시 "매달 70달러를 결제하는데 최근 환율 급등으로 체감 비용이 커졌다"며 "수입이 불안정한 편이라 느껴지는 압박이 더 크다"고 말했다.

10일 달러/원 환율이 1500원에 육박하는 등 최근 고환율이 이어지면서 해외 인공지능(AI) 및 구독 서비스를 이용하는 소비자 부담도 커지고 있다. 기업이 요금을 인상하지 않아도 결제 기준이 달러로 고정돼 매월 지불해야 하는 원화 결제액이 불어나기 때문이다.

기시 내용의 시각화를 위해 Gemini에 "환율이 올라 챗GPT 등 결제에 어려움을 겪는 가상융합전문대학원 학생을 이미지로 표현해줘"리고 요청한 결과 다음과 같은 이미지가 생성됐다. [이미지=나병주 기자, Gemini]

챗GPT, 클로드 등 주요 생성형 AI 서비스는 달러화를 기준으로 구독료를 책정하고 있다. 매달 같은 금액의 달러가 청구되더라도 환율이 오르면 국내 이용자가 부담하는 최종 원화 금액은 그만큼 늘어나는 구조다.

대표적인 생성형 AI인 '챗GPT 플러스'의 경우 기본 월 구독료는 20달러다. 환율이 안정적이던 시기에는 해외 결제 수수료를 포함해도 2만원대 중반 수준이었다. 하지만 1500원대 환율을 적용하면 원화 청구액은 3만원을 훌쩍 넘어선다. 플랫폼 기업의 가격 인상 없이도 가입자 입장에서는 인상 체감 폭이 크다.

국내에서 원화로 결제하는 구독 서비스들도 안심할 수 없는 상황이다. 넷플릭스, 유튜브 프리미엄 등은 현재 원화 결제를 지원하나 지난달 넷플릭스가 미국 내 구독료를 전격 인상했다. 엎친 데 덮친 격으로 치솟은 환율까지 반영될 경우 장기적으로 국내에서도 훌쩍 뛴 요금 고지서를 받게 된다.

비용 부담이 커지자 이용자들이 온라인 커뮤니티에서 이른바 '파티원'을 구해 구독료를 n분의 1로 나누는 방법을 시도하고 있다. 하지만 최근 주요 글로벌 플랫폼들이 보안 강화와 서비스 정책 위반을 이유로 동시 접속을 엄격히 막거나 공유 계정을 정지하는 등 단속에 나서면서 이마저도 쉽지 않은 상황이다.

일부 이용자들은 당장의 지출을 줄이고자 '뤼튼(Wrtn)' 등 국내 토종 플랫폼으로 눈을 돌리고 있지만 고도화된 작업이 필요한 경우에는 성능 한계 탓에 이마저도 근본적인 대안이 되지 못한다는 지적이 나온다.

주씨는 "국내 플랫폼은 챗GPT 등에 비해 성능이 떨어져 실제 학업이나 실무에 쓰기엔 무리가 있다"며 "마땅한 대체재가 없어 울며 겨자 먹기로 비싼 달러를 내고 해외 툴에 의존할 수밖에 없는 상황"이라고 꼬집었다.

전문가는 환율 변동의 리스크가 아무런 완충 장치 없이 소비자에게 전가되는 구조가 바뀌어야 한다고 진단했다.

김시월 건국대 소비자학과 교수는 "일상과 업무 전반에 걸쳐 AI 등 해외 구독 서비스가 필수재로 자리 잡은 만큼 고환율로 인한 비용 상승은 소비자 후생을 직접적으로 저해하는 요인이 된다"며 "글로벌 플랫폼 기업들이 국내 소비자를 보호하기 위해 환율 변동과 관계없이 일정 금액을 유지하는 '원화 고정 요금제' 등을 도입할 필요가 있다"고 말했다.

lahbj11@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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