우범기 전주시장 예비후보 "장애인 차별 없는 전주"

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이동권 보장·일자리 확대 등 종합 지원 공약

장애인문화회관 건립 추진…소통 창구 제도화

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 우범기 전주시장 예비후보가 장애인 권익 향상을 위한 종합 정책을 공약으로 제시했다.

우 예비후보는 10일 "장애인이 차별받지 않는 전주를 만들기 위해 이동권을 보장하고 사회참여 기회를 확대하겠다"며 "현장의 목소리를 반영하는 소통 체계를 제도화하겠다"고 밝혔다.

우범기 전주시장 예비후보[사진=우범기 선거캠프] 2026.04.10 lbs0964@newspim.com

그는 우선 장애인 이동권 확보를 위해 인도와 산책로 설계·시공 단계부터 관리 강화를 약속했다. 특히 장애인 불편을 초래한 부실 시공 업체에 대해서는 관련 사업 참여를 제한하는 강력한 조치를 도입할 방침이다.

또 생활민원 기동처리반 운영 강화와 전주시청 홈페이지 신고센터 개설, 스마트 신고 체계 구축 등을 통해 장애인의 불편 사항을 신속히 해결하겠다고 밝혔다.

실질적인 이동 지원도 확대한다. 장애인 보행 보조 스쿠터와 휠체어 예산 증액을 추진하고, 장애인 주차구역 내 전기차 충전소 설치를 통해 이동 편의를 높일 계획이다.

이와 함께 장애인 일자리를 매년 5% 이상 확대하고, 단체 운영 인력과 예산을 현실화하는 등 경제적 자립 기반도 강화한다. 장애인 체육대회 출전 지원 등 생활 밀착형 정책도 병행할 예정이다.

특히 장애인복지위원회 개최를 연 2회 이상 의무화하고, 장애인 단체와의 정례 간담회와 현장 방문을 통해 소통을 강화한다. 이를 통해 장애인문화회관 건립 등 주요 현안을 함께 풀어나간다는 구상이다.

우 예비후보는 "우리 사회의 장벽을 하나씩 걷어내 장애인이 불편 없이 살아갈 수 있는 전주를 만들겠다"며 "직접 소통하고 현장을 뛰며 변화를 이끌겠다"고 말했다.

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