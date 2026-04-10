전남도, 이달 농촌휴양마을 '광양 섬진강끝들마을' 선정

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 10일 광양 진월면 섬진강끝들마을을 4월 농촌체험휴양마을로 선정했다.
- 폐교 리모델링으로 캠핑장과 미술관을 갖추고 딸기·블루베리 수확체험을 제공한다.
- 인근 유채꽃밭과 천연염색·목공체험으로 가족 관광객에게 인기다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 섬진강을 따라 펼쳐진 자연경관 속에 자리한 광양 진월면 '섬진강끝들마을'을 4월의 농촌체험휴양마을로 선정했다고 10일 밝혔다.
섬진강끝들마을은 폐교를 리모델링해 조성된 체류형 체험휴양지로, 캠핑장과 실내 숙박시설, '섬진강 작은미술관' 등 다양한 문화·예술 공간을 갖추고 있다. 방문객은 딸기·블루베리·매실 등 계절 농산물 수확체험과 천연염색, 목공체험 등 농촌의 정취를 느낄 수 있다.
마을 인근에는 섬진강변을 따라 조성된 대규모 유채꽃밭이 있어 봄철 대표 관광지로 손꼽히며 노란 꽃과 강변 풍경을 한눈에 담을 수 있다.
천연염색 체험은 가족 단위 방문객에게 인기다. 아이들이 자연 속에서 색소를 직접 추출하며 체험하는 프로그램으로, 관광객에게 새로운 교육적 경험과 추억을 제공한다.
'섬진강 작은미술관'은 지역 예술가의 작품을 전시하고 기획전·체험 프로그램을 정기적으로 운영해 주민의 문화 향유 기회를 넓히고 있다.
이 마을은 또한 마을학교 및 작은유치원 운영 등 지역 교육공동체 활성화에도 힘쓰며 어린이들에게 농촌과 자연의 가치를 전하고 있다.
숙박객을 위한 깔끔한 내부 시설과 별빛야영장도 마련돼 있으며 관련 프로그램 정보는 전남도 농촌체험관광 누리집에서 확인할 수 있다.
ej7648@newspim.com