두나무, 차량 5부제 등 '에너지 사용 절감 5대 실천 계획' 시행

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 10일 정부 에너지 절감 정책에 동참한다.
- 임직원 에너지 절약 참여와 차량 5부제를 시행한다.
- 냉난방 기준 준수와 멀티탭 차단으로 소비를 줄인다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 두나무는 정부의 에너지 절감 정책에 동참하는 '에너지 사용 절감 5대 실천 계획'을 시행한다고 10일 밝혔다.
두나무는 ▲임직원 '에너지 절약 국민행동' 참여 독려 ▲차량 5부제 시행 ▲냉·난방 가동 시 정부 지침 준수 ▲멀티탭 대기전력 차단 ▲승강기 운행 일부 제한 등을 통해 정부의 '에너지 절감 정책'에 동참한다.
두나무는 최근 정부가 발표한 '에너지 절약 국민행동 포스터'를 안내하며 임직원 참여를 적극 유도한다. 또 자율적인 차량 5부제(친환경 차량, 임산부·유아 동승 차량, 장애인 차량 등 제외) 시행을 통해 대중교통 이용도 권장한다.
사무 공간 내 에너지 절감 조치도 병행한다. 점심시간 등 사무실 공실 시간이나 비업무 공간에서는 불필요한 조명을 소등하고, 냉·난방 가동 시에는 정부 권고 기준인 난방 20℃, 냉방 26℃를 준수해 에너지 소비를 최소화한다는 계획이다.
퇴근 시에는 직원들이 개인 좌석의 멀티탭 전원을 차단해 대기전력 소비를 줄이고, 건물 내 승강기도 출퇴근 시간 등 이용이 집중되는 시간대를 제외하고 제한적으로 운영한다.
두나무 관계자는 "이번 조치는 글로벌 에너지 위기 상황 속에서 정부의 자원안보위기 대응 정책에 적극 동참하고, 기업 차원의 에너지 절감 노력을 강화하기 위한 것"이라며 "앞으로도 다양한 에너지 절감 방안을 지속 확대해 정부 정책에 적극 부응해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com