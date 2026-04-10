13년 만에 돌아온 '몬길: STAR DIVE', 유저 위해 진입 장벽 낮췄다

지난 9일 서울 구로구 지타워서 '몬길: STAR DIVE 공동 인터뷰' 진행

몬길: STAR DIVE, 유저 피드백 반영해 완성도 강화…오는 15일 글로벌 출시

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넷마블이 13년 만에 '몬스터 길들이기' 후속작인 '몬길: STAR DIVE'를 선보인다.

넷마블은 지난 9일 서울 구로구 지타워에서 '몬길: STAR DIVE 공동 인터뷰'를 진행했다. 행사에는 넷마블몬스터 김건 대표, 넷마블 이다행 사업본부장이 참석했다.

'몬길: STAR DIVE'는 2013년 출시 후 모바일 수집형 역할수행게임(RPG) 대중화를 이끈 '몬스터 길들이기'의 후속작이다.▲언리얼 엔진5 기반의 고품질 캐릭터와 스토리 연출 ▲3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션 ▲몬스터를 포획·수집·합성하는 '몬스터 컬렉팅' 시스템 등이 특징이다. 원작 세계관을 확장하고 멀티 플랫폼 환경에 최적화된 액션성과 수집의 재미를 갖춰 오는 15일 전 세계 정식으로 출시될 예정이다.

넷마블은 지난 9일 서울 구로구 지타워에서 '몬길: STAR DIVE 공동 인터뷰'를 진행했다. 사진은 넷마블 강동기 사업부장 [사진=넷마블]

'몬길: STAR DIVE'는 게임을 처음 공개했던 '지스타 2024' 이후 글로벌 테스트를 여러 차례 진행하며 게임 완성도를 꾸준히 높여왔다. 초기 테스트 당시 있었던 스토리 몰입도 관련 피드백을 반영해 서사를 전면 개편했으며, 이 과정에서 캐릭터 성우 녹음도 새롭게 진행했다. 이 밖에도 인게임 전투 및 이용자 인터페이스(UI) 등 다양한 부분에서 완성도를 대폭 끌어올렸다.

신작 '몬길: STAR DIVE'는 원작 몬스터 길들이기의 감성을 계승하면서도 트렌디하고 높은 품질의 그래픽을 구현했다. 원작의 3인 파티 태그 액션 역시 더욱 발전됐다. '몬길: STAR DIVE'는 빠르고 역동적인 전투 시스템을 구축했다. 모바일 PC를 통해 '몬길: STAR DIVE'를 플레이할 수 있다. 이후 콘솔 플랫폼을 통해서도 플레이할 수 있도록 개발을 진행 중이다.

많은 유저들이 게임을 즐길 수 있도록 편의성을 개선했다. 누구나 쉽게 적응하고 안착할 수 있는 게임 환경을 제공하기 위해 쉬운 난이도를 추가했다. 게임 시작 시 난이도를 선택할 수 있으며, 언제든지 설정에서 변경 또한 가능하다.

난이도에 따른 보상의 차이는 없으며, 유저들의 취향에 따라 재미를 느낄 수 있도록 했다. 이 외에도 모바일에서의 조작 불편을 줄이는 ▲이동 지원 기능이나 ▲UI 크기 조절 ▲각 플랫폼 최적화 등 여러 부분을 보완했다.

캐릭터는 90회 시도 때마다 100% 확정적으로 이벤트 모집 캐릭터를 획득할 수 있다. 아티펙트는 80회의 시도 때 마다 100% 확정적으로 획득이 가능하다. 각 이벤트 모집의 확률은 같은 장르에서 일반적인 확률인 0.6%에서 0.8%보다 높은 1%의 획득 확률로 설정했다.

넷마블은 지난해 도쿄 게임쇼, 올해 최대 게임 개발자 컨퍼런스(GDC) 등 해외에 있는 게임 쇼를 통해서 게임을 선보였다. 실제 유저들한테 공개되는 테스트 플레이도 많이 이뤄졌다고도 덧붙였다.

글로벌 시장 공략에 대해 회사 측은 "어느 정도 현지에서 기대하는 목소리가 생기고 있어서 게임의 바이럴 중심으로 성과를 조금 기대하고 있다"고 밝혔다.

이어 "'몬길'이 13년 전에 처음 나왔을 때만 해도 지금보다 게임 인구가 더 많았다. 그러나 이제는 옛날에 비해 게임하는 사람들을 보기가 많이 어려워졌다"라며 "그래서 이번 신작을 준비하면서 게임을 안 하는 사람들을 위해, 진입 장벽을 낮추고자 많은 노력을 했다"라고 밝혔다.

'몬길: STAR DIVE'는 싱글 플레이를 지향하는 게임으로 개발됐다.

김건 대표는 "이 프로젝트를 준비하면서 처음부터 가장 중요하게 생각을 했었던 것은 선택과 집중이였다"라며 "개발 초기에 가장 오래 고민했던 부분은 '무엇을 버릴까'였다"라고 밝혔다.

이어 "실제 조작감에 대해서도 액션 RPG 게임 전투의 핵심은 '액션'이기 때문에 보이는 것보다 실제 플레이했을 때 조금 더 체감이 훨씬 더 좋게 개발하려고 노력한 부분들이 있다"며 "이번 '몬길: STAR DIVE'는 오랜 시간 개발했고, 무게감이 많이 실렸었던 게임이라고 생각한다"고 설명했다.

가장 공들인 부분 중 첫 번째는 '플레이 밸런스'다. 또 하나는 '모바일 최적화'로, 모바일 어시스트 기능이라고 불리는 모바일 터치 패드 상에서 키보드 마우스나 게임 패드보다는 반응성이 느린 부분에서 플레이에 도움되는 부분들에 대한 개발에 주력했다.

이다행 넷마블 사업본부장은 "'몬길'이라는 지식재산권(IP)이 13년 만에 선보이게 됐는데, 준비한 것들 중 미흡한 부분은 소통을 하면서 계속 개선해 나갔으면 좋겠다"라며 "더 좋은 게임과, 좋은 IP로 키워나가려고 서비스를 시작하니 애정 어린 의견과 응원을 부탁드린다"고 밝혔다.

yuniya@newspim.com