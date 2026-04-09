김영록·신정훈·강기정 손잡았다…경선 판도 요동

AI 핵심 요약beta
- 신정훈 의원과 강기정 시장이 9일 김영록 예비후보 지지를 선언했다.
- 김영록-신정훈-강기정 대통합 구도가 완성되며 경선 판도에 변수가 생겼다.
- 두 사람은 광주 선거사무실에서 손잡고 대통합과 승리를 다짐했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 민주당 전남광주특별시장 경선에 참여했던 신정훈 국회의원과 강기정 광주시장이 9일 김영록 예비후보에 대한 지지를 공식 선언했다.
이로써 '김영록-신정훈-강기정 대통합' 구도가 완성되며 경선 판도에 중대 변수가 생겼다는 평가가 나온다.
이날 두 사람은 김 예비후보의 광주 선거사무실을 방문해 손을 맞잡고 "대통합과 경선 승리"를 다짐했다.
신 의원은 "전남광주의 미래와 시·도민만을 생각하며 김 예비후보 지지를 결정했다"며 "마지막 경선까지 힘을 모아 반드시 승리하자"고 강조했다.
신 의원은 또 "난마처럼 얽힌 통합의 과제를 풀 적임자는 행정 경험과 농어촌 감수성을 갖춘 김 예비후보"라며 지지 배경을 밝혔다.
강 시장은 "전남·광주가 대구·경북도, 충청도도 하지 못한 광역통합을 이뤄낸 것이 자랑스럽다"며 "강기정과 신정훈의 꿈이 김영록을 통해 실현되길 바란다"고 말했다.
앞서 김 예비후보 캠프는 총괄상임선대위원장으로 합류한 이병훈 예비후보를 비롯해 이개호 국회의원까지 지지세를 모으고 있다. 민주당 전남광주 경선 후보 대부분이 김 예비후보를 중심으로 결집하는 양상이다.
김 예비후보는 "전남광주의 미래와 대의를 위해 큰 결단을 내려준 두 분께 감사드린다"며 "세 사람의 연대는 단순한 정치적 연합이 아니라 전남광주가 분열 없이 새로운 도약을 시작하는 역사적 전환점이 될 것"이라고 말했다.
ej7648@newspim.com