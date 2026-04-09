오유경 식약처장, 중동발 위기 대응…"라면·분유 안정적 생산 유지할 것"

AI 핵심 요약beta
- 오유경 식약처장이 9일 농심 안성공장을 방문했다.
- 중동전쟁에 따른 라면·분유 수급 불안을 논의했다.
- 안정적 생산 유지와 국민 안심 구매를 강조했다.
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오 처장 "필요 지원 적극 추진"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 오유경 식품의약품안전처장은 9일 중동 전쟁에 따른 라면과 분유 수급 불안 대응에 나서 "안정적인 생산이 유지되도록 적극 대응하고 있다"며 "국민이 안심하고 제품을 구입할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.
오 처장은 이날 산업통상부와 함께 경기 안성 소재 농심 안성공장을 방문해 라면·분유 생산 업체 등과 간담회를 개최하고 이같이 밝혔다.
이번 간담회는 중동전쟁 상황의 시급성을 감안해 국내 시장 점유율이 상위에 속하는 라면·분유 등 제조업체, 포장지 제조업체, 협회 등이 참석했다. ▲라면·분유 생산현황 ▲중동전쟁으로 인한 현장 애로사항 청취 ▲안정적 생산을 위한 건의사항 등을 논의했다.
업체에서는 중동전쟁으로 라면·분유 생산에 차질이 발생할 경우를 대비해 포장재 원료의 안정적인 공급 방안을 요청했다. 대체 포장재 스티커 처리 활성화나 포장재를 수입하는 경우 신속 통관될 수 있도록 해 달라고 의견을 제시했다.
오 처장은 "라면은 국민 생활 밀접 품목이자 대표적인 수출 상품으로 K-푸드 수출 전선에 차질이 없도록 하고 영유아에게 없어서는 안 될 필수적인 품목인 만큼 관계부처와 원팀으로 협력해 안정적인 생산이 유지되도록 적극 대응하고 있다"며 "업계와 긴밀한 소통과 협력을 통해 필요한 지원을 적극 추진해 국민이 안심하고 제품을 구입할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
sdk1991@newspim.com