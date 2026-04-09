시흥시지속협 '2026년 물길실천단' 단원 10명 모집

AI 핵심 요약beta
- 시흥시지속협이 9일 물길실천단 10명을 24일까지 모집했다.
- 시민 참여로 보통천·시흥갯골 생태 현황을 파악하고 기록한다.
- 5월부터 대모잠자리·청개구리 조사 등 모니터링을 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시지속가능발전협의회(시흥시지속협)가 시흥시 물길(보통천·시흥갯골)의 생태 현황을 파악하고 시민들의 환경 인식을 높이기 위해 '2026년 물길실천단' 단원 10명을 오는 4월 24일까지 모집한다.
9일 시에 따르면 이번 활동은 시민이 직접 참여하는 자원 활동으로 지역 물길의 생태 현황을 시민의 눈높이에서 파악하고 기록해 체계적인 관리 근거를 마련하기 위해 추진됐다.
주요 활동은 오는 5월 4일 시흥 갯골 및 습지 일대에서 진행되는 대모잠자리 조사로 시작된다. 이어 5월 15일과 6월 5일에는 호조벌 일대에서 수원청개구리 조사가 두 차례에 걸쳐 실시되며 7월부터 10월까지는 보통천 일대에서 생물다양성 모니터링이 총 2회 진행된다. 이를 통해 시흥시 주요 수생태계 전반에 대한 현황을 점검하게 된다.
특히 대모잠자리와 수원청개구리 조사에는 국립호남권생물자원관 연구원이 참여하고 보통천 생물다양성 모니터링에는 시흥환경운동연합 집행위원장이 함께해 조사 전문성을 높일 계획이다. 참여 단원에게는 자원봉사 시간이 인정된다.
모집 대상은 시흥시 물길과 생태 현황에 관심 있는 시흥시민으로 선착순 10명 이내를 선발하며 참여를 희망하는 시민은 4월 24일까지 홍보물의 정보무늬(큐알코드) 또는 전화로 신청할 수 있다.
시흥시지속가능발전협의회는 이번 실천단 양성을 통해 시흥시 물길에 대한 시민들의 지속적인 관심과 참여를 확산해 나갈 방침이다.
1141world@newspim.com