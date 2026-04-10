[오늘날씨] 전국 비 오다 맑음...서울 낮 최고기온 14도

AI 핵심 요약beta
- 10일 전국 대부분이 오후부터 맑아지지만 비가 내리겠다.
- 경기동부와 강원내륙은 늦은 오후까지 비가 이어지고 천둥·번개 유의해야 한다.
- 전남남해안과 지리산 부근은 120mm 이상 강수량이 예상된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 10일은 전국 곳곳에 비가 오겠다. 지역에 따라 천둥·번개와 강풍·풍랑에 유의해야겠다.
기상청에 따르면 이날 전국 대부분이 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠다. 경기동부와 강원내륙·산지는 늦은 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠고, 제주도는 흐리겠다.
9일부터 10일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기 20~60mm, 대전·세종·충남 30~80mm, 충북 20~60mm, 광주·전남 50~100mm(많은 곳 전남남해안, 지리산 부근 120mm 이상), 부산·경남남해안·지리산 부근 50~100mm(많은 곳 경남서부남해안, 지리산 부근 120mm 이상), 제주도(북부 제외) 50~150mm(많은 곳 산지 250mm 이상, 중산간·남부 180mm 이상), 제주도북부 30~100mm 등이다.
아침 최저기온은 9~17도로 예상된다. ▲서울 11도 ▲인천 9도 ▲수원 10도 ▲춘천 10도 ▲강릉 12도 ▲청주 12도 ▲대전 11도 ▲전주 11도 ▲광주 12도 ▲대구 16도 ▲부산 15도 ▲울산 16도 ▲제주 15도다.
낮 최고기온은 12~24도가 전망된다. ▲서울 14도 ▲인천 13도 ▲수원 14도 ▲춘천 15도 ▲강릉 15도 ▲청주 16도 ▲대전 15도 ▲전주 14도 ▲광주 16도 ▲대구 21도 ▲부산 21도 ▲울산 24도 ▲제주 18도다.
바다 물결은 서해·남해 앞바다 0.5~3.0m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com