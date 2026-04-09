심보균 익산시장 예비후보 "익산시립교향악단 설립 추진"

AI 핵심 요약beta
- 심보균 익산시장 예비후보가 9일 익산시립교향악단 설립을 추진한다.
- 40명 규모에 연 15억 원 투입하며 자체 수입과 지자체 지원으로 자립한다.
- 문화예술 교육 강화와 지역경제 활성화로 도시 위상을 높인다.
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청년 음악가 정착 지원·연간 최대 1만8천 명 관객 유입 기대
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 심보균 익산시장 예비후보는 9일 시민과 어린이·청소년의 문화예술 교육 강화와 지역 문화산업 활성화를 위해 '익산시립교향악단' 설립을 추진하겠다고 밝혔다.
이번 구상은 시민과 지역 예술계의 오랜 요구를 반영한 것으로, 문화 향유 기회 확대와 도시 위상 제고를 목표로 한다.
심 예비후보는 교향악단을 약 40명 규모로 구성하고 연간 약 15억 원을 투입하는 방안을 제시했다.
재정은 공연 수익과 후원, 교육 프로그램 등 자체 수입과 지자체 지원을 병행해 점진적으로 자립도를 높일 계획이다.
사업은 단순 공연단 창설을 넘어 지역 청년 음악가 정착과 인재 육성 기반 마련에도 초점을 맞췄다.
이를 통해 시민과 청소년이 수준 높은 공연과 교육을 일상적으로 접할 수 있도록 한다는 구상이다.
교향악단 설립으로 연간 1만~1만8000명 관객 유입이 예상되며, 문화관광 이미지 제고와 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 전망된다.
또 어린이·청소년 대상 '찾아가는 문화예술 교육 프로그램'을 운영해 정서 함양과 예술 감수성 향상도 도모할 계획이다.
심 예비후보는 "교향악단 설립은 시민 삶의 질과 도시 브랜드 가치를 높이는 핵심 사업"이라며 "지속적인 지원과 체계적 운영으로 익산을 문화예술 도시로 발전시키겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com