'전주한지' 창덕궁 연경당에 입혀졌다…전통 가치 재조명

AI 핵심 요약beta
- 전주한지협동조합이 9일 신협중앙회 후원으로 창덕궁 연경당 도배공사를 마무리했다.
- 연경당 안채·사랑채 등에 전주한지 1만 장을 전통 기법으로 시공했다.
- 전주시는 한지의 국가유산 복원 재료 가치를 입증하고 품질 인증을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신협 후원 통해 궁궐 적용…한지 산업 확장 가능성 확인
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주한지의 은은한 멋과 견고함이 조선 궁궐 건축물인 창덕궁 연경당에 입혀졌다.
전주한지협동조합은 신협중앙회의 후원으로 진행된 '창덕궁 연경당 권역 도배공사'를 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다.
이번 공사는 서울 종로구 와룡동에 위치한 창덕궁 연경당의 안채와 사랑채, 선향제, 내·외행랑 등 주요 건물 전반에 걸쳐 진행됐다.
공사는 국가유산 수리 원칙에 따라 원형 보존을 최우선으로 추진됐으며, 총 815.625㎡ 규모에 전주한지 약 1만 장이 사용됐다.
시공에는 기존 재료와 동일한 전주한지를 활용하고, 초배·재배·정배로 이어지는 전통 도배 기법이 적용됐다. 장판지 시공 후 콩댐과 들기름 먹임 등 전통 방식을 그대로 재현해 한지의 내구성과 미감을 극대화했다.
또 창호 작업까지 세밀하게 마감해 창덕궁 고유의 품격을 높였다.
이번 사업은 전통문화 보존을 위한 신협중앙회의 후원이 뒷받침돼 추진됐으며, 전주한지의 활용 범위를 국가유산 복원 영역까지 확장한 사례로 평가된다.
이날 창덕궁 연경당에서 열린 성과보고회에는 국가유산청과 신협중앙회 관계자들이 참석해 현장을 점검하고 전주한지의 복원 재료로서의 가치를 공유했다.
전주시는 이를 통해 전주한지가 기록 용지를 넘어 국가유산 수리의 핵심 재료로서 역할을 입증했다고 평가했다.
시는 앞으로 전주한지가 국내외 문화유산 복원 현장에서 표준 재료로 자리 잡을 수 있도록 품질 인증 체계를 강화할 방침이다.
전주시 관계자는 "전통 방식으로 제작된 전주한지가 창덕궁 연경당에 사용된 것은 우수성을 공인받은 것"이라며 "민간 협력을 확대해 한지 산업의 활용 범위를 넓히고 세계 시장으로 확장해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com