1910년 훼철된 덕수궁 조원문, 유구 첫 확인…"복원 추진 예정"

AI 핵심 요약beta
- 국가유산청 궁능유적본부가 9일 덕수궁 조원문 권역 발굴로 훼철된 조원문 실체를 확인했다.
- 1902년 세워진 조원문은 1910년대 일제 훼철로 사라졌으나 기단석 등이 드러났다.
- 덕수궁 삼문체계 복원을 위한 실시설계와 공사를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청 궁능유적본부는 덕수궁 조원문 권역에 대한 발굴조사를 통해, 1910년대 일제에 의해 훼철되었던 조원문의 건축적 실체를 확인하는 성과를 거뒀다고 9일 밝혔다.
궁궐은 기본적으로 '삼문체계'를 갖추는데, 경운궁(덕수궁)의 삼문체계는 '대안문(대한문)-조원문-중화문'으로 이어지는 구조로, 그 가운데 중문으로 건립된 조원문은 1902년 중화전을 중층으로 건립할 당시 궁궐의 격식을 갖추기 위해 세워졌다.
1904년 덕수궁에 발생했던 대화재 당시에도 살아남았던 조원문은 1910년대 일제강점기 궁궐 훼철 과정에서 사라진 이후 그 모습을 볼 수 없었지만, 이번 발굴조사에서 기단석과 모서리석 등이 드러남에 따라 '경운궁 중건배치도' 등 문헌과 사진 속에서만 볼 수 있었던 조원문의 건축적 실체가 확인됐다.
특히 이번에 확인된 조원문 유구는 '경운궁 중건배치도'에 기록된 조원문의 배치와 일치하는 것으로 확인됐다.
또한 조원문 주변에서 궁장의 기단, 소방계, 이왕직사무소 건물의 기초 일부도 함께 확인되어, 근대기 덕수궁 공간 구조의 변화와 활용 양상을 파악할 수 있는 의미있는 학술적 성과로 평가된다.
국가유산청 궁능유적본부는 "'덕수궁복원정비 기본계획' 2단계 사업의 일환으로 올해 조원문 권역 복원정비 실시설계를 진행하고, 단계적으로 복원공사를 추진할 예정이다. 이를 통해 덕수궁의 삼문체계를 회복하고, 그 가치를 국민에게 보다 온전히 전달할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.
alice09@newspim.com