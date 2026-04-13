(월요일·음력 2월26일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월13일(월요일·음력 2월26일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 하는 일마다 뜻대로 잘 풀려나가겠다.
72년생 : 희망이 현실에서 이루어지겠다.
84년생 : 생각하지 못한 어려운 일이 기다리겠다.
96년생 : 미루지 말고 과감하게 결심할 필요가 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 역대급 사업 규모에 탄성을 지르겠다.
73년생 : 조직적인 사고로 일을 추진해야 하겠다.
85년생 : 현금이 통장에 차곡차곡 쌓이겠다.
97년생 : 신중하게 처신하는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 좋은 사람을 만나 좋은 인연을 맺겠다.
74년생 : 식욕이 다시 살아날 수 있겠다.
86년생 : 간절하게 바라던 일이 이루어지겠다.
98년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 다시 시작하는 마음을 가져야 하겠다.
75년생 : 좋은 일시 많이 생기겠다.
87년생 : 무엇이든지 하면 된다는 생각이 중요하겠다.
99년생 : 결심한 대로 하면 성공하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 열정과 냉정이 모두 필요하겠다.
76년생 : 주위로부터 좋은 평판을 받겠다.
88년생 : 사업 확장이 운이 따르겠다.
00년생 : 비바람 맞고 서 있는 모양이겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 새로운 일을 시작하겠다.
77년생 : 가장 중요한 것은 사람이겠다.
89년생 : 하는 일마다 좋은 소식이 들리겠다.
01년생 : 소신을 갖는 것이 중요하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 존중과 배려의 마음을 가져야 하겠다.
78년생 : 마음을 굳게 먹어야 하겠다.
90년생 : 실망은 금물이다. 다시 시작하면 좋겠다.
02년생 : 징검다리를 건너는 것처럼 즐겁겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 생각한 대로 일이 돌아가겠다.
79년생 : 치밀하게 계산한 대로 일이 추진되겠다.
91년생 : 말과 행동을 같게 해야 하겠다.
03년생 : 상대방을 위하는 마음을 가지는 것이 중요하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 무엇보다도 중요한 가치는 사람이겠다.
80년생 : 뜻대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
92년생 : 양보하지 말고 쟁취하는 자세가 필요하겠다.
04년생 : 변함없는 지원에 감사함을 표시해야 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 만사가 순조롭게 풀려가겠다.
81년생 : 상대방을 인정하는 것도 필요하겠다.
93년생 : 내 생각보다 상대방 생각을 중요시해야 하겠다.
05년생 : 우연히 만난 인연이 좋은 인연으로 발전하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 손해 볼 일이 없는 게임을 즐기겠다.
82년생 : 뜻하지 않는 횡재를 하겠다.
94년생 : 멋진 무지개가 기다리고 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 어렵던 일들이 잘 풀려나가겠다.
83년생 : 큰 지갑을 가지고 나가는 것이 좋겠다.
95년생 : 새로운 인연을 만나겠다.