단양군, '달빛 벚꽃길' 테마로 봄밤 축제 10일부터 개최

AI 핵심 요약beta
- 충북 단양군이 9일 10~12일 단양강 벚꽃 야경투어를 개최한다.
- 상진리 수변로 300m 구간에 벚꽃 조명과 공연 체험을 펼친다.
- 야간 콘텐츠로 관광 활성화와 지역경제 효과를 기대한다.
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강변 산책로 조명 더해져 낭만적인 봄밤 분위기 선사
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 벚꽃과 빛, 공연이 어우러진 봄밤 축제로 상춘객의 발길을 끌어모은다.
군은 10~ 12일 3일간 단양읍 상진리 수변로 일원에서 '2026 단양강 벚꽃 야경투어'를 개최한다고 9일 밝혔다.
올해로 4회째를 맞는 이번 행사는 '달빛 벚꽃길을 따라 단양 봄밤 여행'을 주제로 열린다.
단양강변 벚꽃길에 야간 경관 조명을 더해 낮과는 또 다른 감성의 봄 풍경을 연출하고, 공연과 체험, 먹거리까지 결합한 야간형 관광 콘텐츠로 관광객들을 맞이할 예정이다.
행사장은 단양읍 상진리 수변로 장미터널 입구부터 지질공원방문자센터까지 이어지는 약 300m 구간이다.
행사 기간 매일 오후 6시부터 밤 9시까지 운영되며, 벚꽃이 흐드러진 강변 산책로에 조명이 더해져 낭만적인 봄밤의 분위기를 선사한다.
특히 행사장 구간을 중심으로 상진리 수변로 일대에는 벚꽃길이 길게 이어져 있어 방문객들은 축제 프로그램을 즐기는 것은 물론, 주변 강변을 따라 여유롭게 산책하며 봄 정취를 만끽할 수 있다.
낮에는 화사한 벚꽃길이, 밤에는 조명이 어우러진 벚꽃 풍경이 각기 다른 매력을 선사해 행사장 안팎이 모두 봄밤 관광 코스로 주목받을 전망이다.
올해 야경투어는 단순한 벚꽃 감상에 머무르지 않고 현장 체류 시간을 늘리는 참여형 프로그램을 대폭 강화한 점도 눈에 띈다.
버스킹 공연이 봄밤의 감성을 더하고, 다양한 체험 프로그램과 먹거리 부스가 축제의 재미를 끌어올린다.
여기에 개성 있는 소품을 만날 수 있는 플리마켓과 관광객이 직접 참여하는 '벚꽃노래방'까지 마련돼 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 풍성한 야간 콘텐츠가 펼쳐진다.
특히 야간 체류형 프로그램을 통해 관광객의 발길을 지역 상권으로 자연스럽게 연결하며, 봄철 관광 활성화와 지역경제에 활력을 더하는 효과도 기대하고 있다.
군 관계자는 "단양강변의 벚꽃과 야간 조명이 어우러진 이번 행사는 단양의 봄밤을 더욱 특별하게 기억하게 할 관광 콘텐츠가 될 것"이라며 "앞으로도 계절의 매력을 살린 차별화된 관광 프로그램을 지속적으로 발굴해 단양만의 체류형 관광 경쟁력을 높여가겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com