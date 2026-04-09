서울시, 공공와이파이 '확충'에서 '품질' 중심으로

AI 핵심 요약beta
- 서울시 9일 공공와이파이 정책을 확충에서 품질 중심으로 전환했다.
- 올해 24억 원 투입해 노후 2020대 장비를 Wi-Fi 7으로 교체한다.
- 데이터 프리존 확대와 운영체계 통합으로 안정성 높인다.
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차세대 와이파이7 도입… 명동·성수·한강 '데이터 프리존' 확대
[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 끊김 없이 빠르고 안정적인 공공와이파이를 이용할 수 있는 '데이터 끊김 없는 도시' 구현을 위해, 공공와이파이 정책의 방향을 기존 '확충' 중심에서 '품질' 중심으로 전환한고 9일 밝혔다. 그동안 설치 확대에 집중해 온 공공와이파이를 앞으로는 시민과 관광객이 현장에서 체감할 수 있는 속도와 안정성 중심으로 고도화해 나갈 계획이다.
생성형 AI 확산과 고화질 영상 소비 증가로 모바일 데이터 사용량이 빠르게 늘고 있다. 개인별 스마트폰 데이터 사용량은 향후 약 2배 증가할 것으로 전망되며, 국내에서도 무선 데이터 트래픽이 매년 20% 이상 증가하는 등 고성장세가 이어지고 있다.
서울시는 올해 24억 원을 투입하여 주요 거리, 전통시장, 복지시설, 구청사 및 버스정류소 등에 설치된 노후 공공와이파이 총 2020대를 최신 장비로 교체한다.
이번 사업에는 차세대 무선통신 기술인 와이파이7(Wi-Fi 7)이 선제 도입된다.
서울시는 또 외국인 관광객 3000만 명 시대를 대비해 명동, 성수, 한강공원 등 주요 관광지에 고품질 공공와이파이를 집중 구축하는 '데이터 프리존'도 확대한다.
서울시 공공와이파이는 현재 총 3만 5318대가 운영 중으로, 버스·정류소·공원·시장·복지시설 등 시민 생활 전반에 구축되어 있다.
하루 평균 이용자는 421만 명에 달하며, 연간 약 2301억 원 규모의 통신비 절감 효과가 발생하는 등 시민 체감 효과도 지속적으로 확대되고 있다.
시는 공공와이파이 운영체계도 함께 정비한다. 버스정류장 와이파이를 포함해 관리 기능을 일원화하고, 장애 대응과 유지보수 체계를 통합 운영할 계획이다. 이를 통해 품질 개선과 운영 효율을 동시에 높이는 구조로 전환한다.
강옥현 서울시 디지털도시국장은 "공공와이파이는 시민의 통신 기본권을 보장하는 핵심 디지털 인프라"라며 "최신 와이파이 기술 도입과 노후 장비 교체를 통해 시민 누구나 끊김 없이 고품질 서비스를 이용할 수 있는 스마트 도시 서울을 만들어 나가겠다"고 말했다.
jycafe@newspim.com