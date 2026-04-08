[프로농구] 최종전에 결정된 순위, 6강 PO 대진 결정...DB-KCC, SK-소노

AI 핵심 요약beta
- 원주 DB가 8일 부산 KCC와의 경기에서 109-101로 승리하며 정규시즌 3위를 확정했다.
- 엘런슨의 39점 20리바운드 활약이 돋보였으며 DB는 33승 21패로 SK를 1경기 차로 제쳤다.
- DB는 6강 플레이오프에서 6위 KCC와 맞붙고 SK는 5위 고양 소노와 대결한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=원주 DB가 결국 3위를 차지했다. 6위 부산 KCC와 6강 플레이오프(PO)에서 맞붙게 됐다. 4위까지 떨어진 서울 SK는 5위 고양 소노와 PO에서 만난다.
DB는 8일 부산사직체육관에서 열린 부산 KCC와의 2025-2026 LG전자 프로농구 정규시즌 원정경기에서 109-101로 승리했다. 이날 헨리 엘런슨이 3점슛 4개 포함 39점 20리바운드로 맹활약했다. 이선 알바노(19점 9어시스트 7스틸)도 트리플더블급 활약을 펼치며 힘을 보탰다.
DB는 33승 21패를 기록하며 32승 22패에 그친 SK를 1경기 차로 제치고 3위로 정규시즌을 마무리했다. KCC는 28승 26패로 정규시즌을 마쳤다. 고양 소노와 동률을 이뤘고, 상대 전적도 3승 3패로 같았다. 하지만 득실점에서 총 -12점을 기록해 6위로 밀려났다. DB의 6강 PO 상대는 6위 KCC로 결정됐다.
2위를 이미 확정지은 안양 정관장은 안양정관장아레나에서 열린 SK와의 홈경기에서 67-65로 승리했다. 이날 패한 SK는 2위를 노리던 상황에서 4위까지 내려갔다.
수원 KT는 소노와의 홈경기에서 76-72로 승리했다. 하지만 이미 PO 진출은 좌절된 뒤였다. 소노는 이날 패배에도 5위로 창단 첫 6강 PO 무대를 밟게 됐다.
울산에서는 홈팀 현대모비스가 1위 창원 LG를 78-56으로 꺾었다.
한편 한국가스공사는 서울 잠실실내체육관에서 열린 서울 삼성전에서 80-73으로 승리하며 9위를 확정했다. 삼성은 2021-2022시즌부터 2025-2026시즌까지 5시즌 연속 리그 최하위에 그치는 수모를 당했다.
iaspire@newspim.com