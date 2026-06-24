오세훈, 장동혁 사퇴론에 "서둘러서 되는 일 없어…중진들 나설 때"

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오세훈 시장, 국민의힘 미래혁신포럼 강연자 나서

"정점식 원내대표 우려에 동의…당분간 지켜봐야"

"정부 부동산 정책은 방해세력…공급 가열차게 해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 오세훈 서울시장은 24일 장동혁 국민의힘 대표 사퇴론 등 당 내부 상황과 관련해 "모든 것이 서둘러서 되는 일은 없다. 선거도 크게 치렀는데 피 흘려가며 할 일은 없다"고 밝혔다.

오 시장은 이날 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 김기현 국민의힘 의원이 회장을 맡고 있는 공부모임 '미래혁신포럼'에 강연자로 나섰다. 오 시장은 '보수 가치의 회복과 미래'를 주제로 6·3 지방선거 진단과 향후 과제에 대해 설명했다.

오 시장은 강연 후 질의응답에서 "정점식 원내대표 인터뷰를 봤다. 지나치게 서두르면 오히려 어려워질 수 있다는 우려가 깔린 답변이었다"면서 "대체적으로 이 말에 동의하는 입장"이라고 밝혔다.

그는 "당장 내일모레 선거도 아닌데 불필요하게 서두르다 부작용이 생기는 것은 우리 당 정치인들이 바라는 게 아닐 것"이라고 강조했다.

특히 "많은 구성원들이 동의하는 상태에서 피 흘리는 사람 없이, 마음속 상처를 주는 숫자를 최소화하면서 회복을 모색한다면 좋은 회복"이라며 "당분간 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

6·3

◆"공급, 정부 말로는 해야 한다면서 행동은 방해" 비판

이어 "이 문제만큼은 원외에서 훈수 둔다고 될 일이 아니다"라며 "원내 의원들의 총의가 바닥부터 형성되는 단계인 만큼 충분한 시간을 가지는 것이 지혜롭다"고 강조했다.

그러면서 "그동안 지혜롭게 해오신 중진 의원님들이 이제라도 무게감 있게 해주셔야 할 시기가 다가오고 있지 않을까 한다"고 덧붙였다.

지방선거 이후 일부 지지층을 중심으로 제기된 재선거 요구에 대해서는 "진심으로 재선거를 바라는 것일까, 문제 제기를 세게 하는 것일까를 봤을 때 후자 쪽이라고 본다"고 말했다.

이어 "국정조사든 진상조사든 수사든 이번 기회에 선관위가 얼마나 나태하고 부주의하고, 때로는 정말 일에 진심이 아닌 조직인지를 만천하에 알리는 게 중요하다"며 "어느 정도 밝혀지니 정리되는 수순으로 가고 있지만 그런 움직임은 강도는 약해져도 길게 갈 것"이라고 했다.

오 시장은 정부의 부동산 정책에 대해서는 강하게 비판했다. 그는 "서울시는 더 이상 집을 지을 여유 공간이 많지 않다"며 "주택 공급의 70~80%가 정비사업, 재건축·재개발인데 이를 가열차게 해야 한다"고 말했다.

그는 "닥치고 공급이라는 표현을 썼는데 닥공해야 한다"며 "그런데 이 정부는 한마디로 정의하면 방해세력이다. 말로는 해야 한다고 하는데 행동은 방해한다"고 지적했다.

◆보유세·양도세 강화 관련해 李대통령에 면담 신청

또 "민간 임대사업자와 등록 임대사업자에 대한 탄압이라고 본다"며 "정책 스탠스를 바꾸지 않으면 시장 공급은 줄어들 수밖에 없고 그 효과는 경제적 취약계층의 전월세난으로 귀결된다"고 했다.

오 시장은 강연 뒤 기자들과 만나 정부의 보유세·양도소득세 강화 움직임과 관련해 이재명 대통령에게 면담을 신청해 둔 상태라고 밝혔다. 오 시장은 "세금 정책은 중앙정부의 재량권이 거의 100%"라며 "서울시가 대응할 정책 수단은 거의 없고 보완 대책만 낼 뿐"이라고 말했다.

오 시장은 "현실화하지 않으면 국무회의에 참석해 말하는 방법도 가능하다"면서도 "국무회의에서 공개적으로 말하는 것이 심도 있는 토론이 이뤄지는 데 좋은 풍경은 아니라고 생각한다"고 했다.

오 시장은 "별도 면담 기회가 주어지면 서울시가 가진 통계와 데이터를 바탕으로 국토교통부와 서울시의 시각 차이, 세금과 대출 제한 등 전체 부동산 정책 기조에 대한 의견을 충분히 전달하겠다"고 했다.

oneway@newspim.com