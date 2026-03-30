[프로농구] '엘런슨 30점' DB, 현대모비스 꺾고 3위 도약 '불씨'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 원주 DB가 울산 원정에서 승리를 챙기며 최소 4위를 확정했다.

DB는 30일 울산동천체육관에서 열린 2025-2026 프로농구 정규리그에서 현대모비스를 90-81로 꺾었다. 시즌 성적 31승 21패를 만든 DB는 4위를 지켰다. 현대모비스는 17승 34패, 4연패 속에 8위에 머물렀다.

28일 고양 소노의 11연승을 저지한 데 이어 연승을 달린 DB는 3위 서울 SK(31승 19패)와의 격차를 한 경기로 좁히며 3위 도전 불씨를 살렸다. DB는 이제 4월 4일 삼성, 8일 KCC와 정규리그 2경기를 남겨두고 있다. 두 경기 모두 이기고 SK가 남은 4경기에서 최소 2패 이상을 할 경우 3위까지 노려볼 수 있다. 아울러 5위 소노(27승 24패)에 3.5경기 차로 앞서며 4위 이내 순위는 확보했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = DB 헨리 엘런슨이 30일 프로농구 정규리그 현대모비스와 원정 경기에서 원핸드 덩크슛을 터뜨리고 있다. [사진=KBL] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com

DB는 헨리 엘런슨이 30점 10리바운드, 이선 알바노가 21점 14어시스트, 정효근이 15점을 기록하며 66점을 합작했다. 현대모비스에선 레이션 해먼즈가 29점 10리바운드로 분전했다.

1쿼터 초반 엘런슨이 연속 득점을 올리며 DB가 두 자릿수 리드를 만들었다. 박인웅·최성원의 득점이 더해지며 32-20으로 앞섰다. 2쿼터 중반 현대모비스의 추격에 한때 5점 차까지 쫓겼지만 김보배·에삼 무스타파의 득점과 알바노의 자유투로 다시 간격을 벌리며 전반을 45-37로 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = DB 이선 알바노가 30일 프로농구 정규리그 현대모비스와 원정 경기에서 3점슛을 던지고 있다. [사진=KBL]2026.03.30 psoq1337@newspim.com

3쿼터에도 흐름은 비슷했다. 엘런슨이 다시 폭발하면서 한때 16점 차까지 앞섰으나 쿼터 막판 해먼즈를 앞세운 현대모비스의 추격으로 점수 차는 70-63까지 줄었다. 4쿼터 들어 현대모비스가 해먼즈의 덩크로 79-78 역전에 성공했지만 DB는 곧바로 정효근의 3점슛과 알바노의 연속 득점으로 재역전에 성공했다. 이후 8초 바이올레이션을 유도하는 수비까지 겹치며 다시 점수 차를 벌렸고 종료 1분여를 남기고 9점 차를 만들며 승부를 끝냈다.

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