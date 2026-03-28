[프로농구] '엘런슨 38점 원맨쇼' DB, 소노 11연승 저지

'안영준·워니 맹활약' SK, 모비스 꺾고 2위 정관장 1경기 차 추격

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = DB가 헨리 엘런슨의 폭발적인 득점력을 앞세워 고양 소노의 상승세를 멈춰 세웠다.

DB는 28일 고양 소노 아레나에서 열린 소노와의 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 92-81로 승리했다.

[서울=뉴스핌] DB의 앨런슨(오른쪽)과 알바노. [사진 = KBL] 2026.03.28 wcn05002@newspim.com

이로써 DB는 시즌 30승 21패를 기록하며 4위 자리를 굳건히 지켰고, 5위 소노(27승 24패)와의 격차를 3경기로 벌렸다. 반면 소노는 창단 첫 10연승의 상승세를 이어 11연승에 도전했지만, DB의 벽에 막혀 연승 행진이 중단됐다.

경기 초반 흐름은 소노가 주도했다. 강한 압박 수비와 빠른 속공을 앞세운 소노는 DB를 무득점으로 묶으며 연속 10득점을 올리는 등 기선을 제압했다. 1쿼터를 앞서며 연승 분위기를 이어가는 듯했다.

그러나 2쿼터 들어 분위기가 바뀌었다. DB의 엘런슨이 득점포를 가동하며 흐름을 끌어왔다. 엘런슨은 2쿼터에만 11점을 몰아넣으며 추격을 이끌었고, DB는 전반을 42-45, 3점 차로 좁힌 채 마쳤다.

후반 들어 승부의 추는 DB 쪽으로 기울었다. 3쿼터 초반 박인웅의 연속 득점으로 균형을 맞춘 DB는 다시 엘런슨이 폭발하며 역전에 성공했다. DB는 68-62로 앞선 채 4쿼터에 돌입했다.

4쿼터에서는 치열한 접전이 이어졌다. 소노는 이정현의 득점으로 동점을 만들며 끈질기게 추격했지만, DB의 집중력이 한 수 위였다. DB는 이선 알바노의 스틸 이후 엘런슨의 덩크로 분위기를 끌어올렸고, 이후 알바노가 3점슛까지 성공시키며 점수 차를 두 자릿수로 벌렸다.

경기 종료 약 3분을 남기고 나온 알바노의 외곽포는 사실상 승부에 쐐기를 박는 장면이었다. 이어 종료 48초 전 김보배의 덩크슛까지 터지며 DB는 완승을 확정지었다.

이날 엘런슨은 38점 11리바운드로 더블더블을 기록하며 코트를 지배했다. 알바노 역시 13점 10어시스트로 더블더블을 작성하며 경기 운영을 책임졌다. 여기에 정효근(13점), 김보배와 박인웅(각 12점)까지 주전 5명이 고르게 두 자릿수 득점을 기록하며 팀 승리를 완성했다.

반면 소노는 이정현(23점)과 케빈 켐바오(22점)가 외곽에서 분전했고, 나이트가 18리바운드로 골밑을 지켰지만 연승을 이어가기에는 역부족이었다. 특히 경기 막판 잇따른 실책이 흐름을 끊으며 아쉬움을 남겼다.

[서울=뉴스핌] SK의 안영준이 28일 열린 모비스와의 경기에서 드리블을 시도하고 있다. [사진 = KBL] 2026.03.28 wcn05002@newspim.com

한편 같은 날 울산동천체육관에서 열린 경기에서는 SK가 현대모비스를 69-58로 꺾었다.

SK는 경기 초반부터 강한 압박으로 주도권을 잡았다. 1쿼터에만 두 자릿수 격차를 벌리며 일찌감치 흐름을 가져왔고, 이후에도 안정적인 경기 운영으로 승리를 지켜냈다. 이 승리로 SK는 31승 18패를 기록하며 2위 안양 정관장을 1경기 차로 추격했다.

SK에서는 안영준이 26점으로 공격을 이끌었고, 자밀 워니가 22점 14리바운드로 더블더블을 기록하며 골밑을 장악했다.

반면 현대모비스는 레이션 해먼즈(16점)와 박무빈(10점)이 분전했지만 초반 벌어진 격차를 끝내 극복하지 못하며 3연패에 빠졌다.

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