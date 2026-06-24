중동 순방 나선 美국무 "호르무즈 통행료 불가"…이란 구상에 쐐기

루비오 "국제수로 통행료 부과 불가"

NYT "이란에 명확한 레드라인 제시"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 중동 순방에 나선 마코 루비오 미국 국무장관이 첫 일성으로 호르무즈 해협 통행료 부과 불가 방침을 공개적으로 천명했다. 이란과의 협상에서 핵심 쟁점에 대해 명확한 한계선(레드라인)을 그었다는 평가가 나온다.

루비오 장관은 23일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비에 도착한 직후 기자들과 만나 "어떤 국가도 국제 수로에서 통행료나 수수료를 부과할 수 없다"며 "이는 국제법이며, 전 세계 모든 국제 수로에 적용되는 원칙"이라고 밝혔다. 이어 "호르무즈 해협에서도 예외가 될 수 없다"고 강조했다.

이는 최근 스위스에서 열린 이란과의 종전 관련 양해각서(MOU) 이행을 위한 1차 평화 협상 이후 부각된 핵심 쟁점에 대해 미국 측 입장을 분명히 한 것으로 풀이된다. 앞서 미국과 이란은 호르무즈 해협 관리 문제를 포함한 MOU를 체결했으나, 통행료 문제는 60일간 부과하지 않는다는 임시 조항만 담겼을 뿐 이후 조치에 대해서는 명확히 규정하지 않았다.

이란은 자국이 해협에 대한 일정한 통제권을 갖고 있다며 통행 선박에 대한 '서비스 비용' 부과 가능성을 시사해왔다. 그러나 해운업계에서는 이를 사실상 통행료 부과 시도로 보고 있다. 루비오 장관의 이날 발언은 이란의 사실상의 통행과 부과 움직임에 정면으로 선을 그은 것으로 평가된다.

뉴욕타임스(NYT)는 루비오 장관이 "핵심 협상 쟁점에 대해 명확한 레드라인을 제시했다"고 평가했다. 이어 트럼프 대통령이 "미국을 위해 부과되는 경우를 제외하고는 통행료를 허용하지 않겠다"고 밝힌 점과는 미묘한 온도차가 있다며, 루비오 장관이 해당 발언에 대해 직접적인 언급은 하지 않았다고 덧붙였다.

루비오 장관은 또 이란의 국제원자력기구(IAEA) 사찰 수용 여부를 둘러싼 논란과 관련해 "그들의 내부 또는 국내 정치가 어떻든 간에, 그들이 알아서 헤쳐 나갈 것"이라면서도, "하지만 우리는 그들이 무엇을 하기로 합의했는지 알고 있으며, 이제 그들이 행동으로 옮기든 그러지 않든 둘 중 하나일 것"이라고 말했다. 이어 "만약 그들이 합의를 이행한다면 협상은 진전을 이룰 것이고, 이행하지 않는다면 대통령이 몇 가지 결정을 내려야 할 것"이라고 덧붙였다. JD 밴스 부통령과 트럼프 대통령은 이란의 핵 사찰 수용을 기정사실화한 반면, 이란 측은 이를 부인하고 있어 진실 공방이 이어지고 있다.

아울러 그는 친이란 무장세력 문제와 관련해 "이란 대리세력이 미사일과 드론 공격을 계속하는 한 지역 내 적대행위 종식은 불가능하다"며 "모든 전선에서 전쟁을 영구적으로 종식한다는 합의에는 이들 세력도 포함된다"고 강조했다.

루비오 장관은 이번 순방에서 UAE와 쿠웨이트를 방문한 뒤 걸프협력회의(GCC) 회의에 참석할 예정이다.

미국과 이란 간의 임시 합의안을 걸프 지역 아랍 동맹국들과 논의하기 위해 2026년 6월 23일 아랍에미리트(UAE) 아부다비의 알 바틴 공항에 도착한 마코 루비오 미 국무장관이 언론 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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