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2026.06.24 (수)
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옵션시장, 스페이스X '방어 모드'…"변동성 장세 당분간 지속"

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AI 핵심 요약

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  • 일론 머스크의 스페이스X가 23일 롤러코스터 장세를 보이며 상장 후 옵션시장에서 양방향 변동성 확대 조짐을 보였다.
  • 옵션 데이터는 9월 중순까지 주가가 130달러 이하로 내려갈 확률을 약 40%로 반영하며, 125~190달러 구간에서 헤지성 풋 매수 우위가 나타났다.
  • 150달러·135달러 매도 물량, 적은 유통 주식, 향후 지수 편입·락업 해제 일정 등이 겹치며 변동성이 지속될 구조적 요인이 존재한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

초기 콜 광풍 가시고 양방향 베팅
"9월 중순까지 130달러 하회 확률 40%"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 옵션시장이 일론 머스크의 우주·인공지능(AI) 기업 스페이스X(SPCX)의 주가가 당분간 커다란 변동성을 겪을 가능성을 반영하고 있다. 상장 초기 강세 베팅에 쏠렸던 옵션 포지셔닝이 양방향으로 바뀌고, 투자자들은 특정 가격대를 경계하고 있다.

23일(현지시간) 스페이스X의 주가는 롤러코스터 장세를 이어갔다. 장 초반 147.11달러까지 밀리며 상장 첫날 개장가인 150달러를 처음으로 밑돌았다가, 오후 들어 5% 오른 162.80달러에 거래되며 낙폭을 만회했다. 주가는 지난 12일 거래를 시작한 뒤 한때 67% 급등했다가 고점에서 다시 35% 급락했다.  

옵션시장은 이미 스페이스X의 큰 변동성이 당분간 가라앉지 않을 것임을 시사하고 있다. 일단 한쪽으로의 쏠림이 옅어졌다. 상장 직후 스페이스X 익스포저를 확보하려 강세 옵션에 몰리던 흐름은 양방향 거래로 바뀌었다. 일부 투자자는 향후 몇 달 안에 주가가 공모가(135달러)를 밑돌 가능성에 대비하고 있다. 인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 수석 전략가는 "옵션 활동이 더 균형을 찾았다"며 "첫날처럼 완전히 도취된 상태는 아니다"고 전했다. 

방어적 색채는 데이터로도 확인된다. 서스쿼해나 파이낸셜그룹의 크리스토퍼 제이콥슨 전략가에 따르면 옵션 데이터는 오는 9월 중순까지 주가가 130달러를 밑돌 확률을 약 40%로 반영하고 있다. 전체적으로 스페이스X 옵션은 여전히 소폭의 강세 편향을 보이지만 LSEG 데이터에 따르면 7월부터 9월까지 만기에 행사가가 125~190달러 구간인 계약에서는 미결제 콜 1건당 풋이 거의 2건에 달해 헤지성 포지셔닝을 가리킨다. 콜옵션은 미래 특정 가격에 주식을 살 권리를, 풋옵션은 팔 권리를 뜻한다.

스페이스X의 상장 후 23일(현지시간) 장중까지 주가 추이.[AI 그래픽=김민정 기자] 2026.06.24 mj72284@newspim.com 

변동성이 쉽게 잦아들기 어려운 구조적 이유도 있다. 우선 자동 매도 주문이 특정 가격대에 몰려 있다. 일부 투자자들은 지난 12일 상장일 개장가 150달러와 공모가 135달러를 잠재적 '고통 지점(pain point)'으로 지목한다. 이 레벨이 무너지면 매물이 연쇄적으로 쏟아질 수 있다는 의미다. 비스포크 인베스트먼트 그룹은 이날 메모에서 "이 레벨이 지켜진다면 시장은 이를 긍정적으로 '시험대'를 통과한 것으로 받아들이겠지만 무너진다면 시장에서 가장 고공행진해온 영역들의 투자심리 전환을 알리는 신호가 될 수 있다"고 진단했다.

유통 물량이 적다는 점도 출렁임을 키운다. 스페이스X는 전체 주식의 약 5%만 시장에 풀려 있어, 적은 거래에도 가격이 크게 움직이기 쉽다. 게다가 이 종목의 옵션은 지난 16일에야 거래가 시작돼, 아직 포지션이 충분히 쌓이지 않은 신생 시장이다. 이런 환경에서는 딜러들의 헤지 거래가 주가 움직임을 완화하기보다 오히려 증폭시키는 경향이 있다.

여기에 향후 수주간 빼곡한 일정이 변동성을 자극할 변수로 대기하고 있다. 스페이스X는 오는 26일 FTSE 러셀의 정기 리밸런싱에 맞춰 러셀 지수에 편입될 것으로 예상되는데, 제프리스는 이로 인해 패시브 투자자들로부터 약 26억8000만 달러가 유입될 수 있다고 추산했다. 29일에는 스타십 13차 비행이 예정돼 있고, 내달 6일에는 나스닥100 지수 편입이 예상된다. 같은 달 7일에는 기업공개(IPO) 주관 투자은행(IB)들의 리서치 발간을 제한해온 '콰이엇 피리어드'가 끝나 증권사 분석이 본격적으로 쏟아진다. 지수 편입은 인덱스펀드의 기계적 매수를 부르는 호재지만, 동시에 단기 수급을 한쪽으로 몰아 가격을 출렁이게 할 수 있다.

매도 쪽 변수로는 보호예수(락업) 해제가 꼽힌다. 대부분의 신규 상장 기업은 상장 후 약 6개월간 내부자 매도를 제한하지만 스페이스X는 일부 참여자에게 예외를 두고 실적과 주가 목표에 일부 연동된 단계적 물량 해제를 계획하고 있다. 이에 따라 일부 주주는 정해진 조건이 충족될 경우 첫 분기 실적 발표 직후부터 주식을 매도할 수 있다. 오피르 갓립 캐피털 마켓 래버러토리스 최고경영자(CEO)는 "인기 IPO 종목이 공모 직후 보이는 단기 흐름이나 보호예수 해제 시기를 둘러싼 헤지 수요를 감안하면 이런 방어적 움직임은 이례적이지 않다"고 평가했다. 

 

mj72284@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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