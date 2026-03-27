[프로농구] '문정현 더블더블' KT, KCC에 역전승... PO 진출 '불씨'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KT가 리바운드의 힘으로 '운명의 6위 싸움'에서 웃었다.

수원 KT는 27일 부산 사직체육관에서 열린 2025-2026 프로농구 정규리그 원정 경기에서 KCC를 84-79로 꺾었다. 7위 KT는 24승 26패, 6위 KCC는 25승 25패가 되며 6강 플레이오프 티켓을 놓고 다시 한 경기 차 승부가 됐다.

승부를 가른 건 골밑이었다. KT는 리바운드 싸움에서 45-25로 KCC를 압도했다. KCC는 이날 3점슛 16개를 꽂으며 외곽에서 폭발했지만 골밑에서 20개나 밀린 리바운드 공백을 메우지 못했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 문정현이 27일 2025-2026 프로농구 정규리그 KCC와의 원정 경기에서 자신감 넘치는 제스처를 취하고 있다. [사진=KBL] 2026.03.27 psoq1337@newspim.com

문정현이 14점 16리바운드로 더블더블을 작성했고 데릭 윌리엄스(16점)·김선형(14점)·강성욱(12점)까지 네 명이 두 자릿수 득점으로 고르게 힘을 보탰다. KCC는 숀 롱이 22점 10리바운드, 최준용이 17점을 올렸지만 리바운드 열세를 극복하지 못했다.

경기 초반은 KCC 페이스였다. 허웅의 점퍼와 3점슛, 숀 롱의 덩크에 윤기찬의 외곽포까지 더해지며 시작과 동시에 10-0 런을 만들었다. 롱과 최준용의 3점슛이 이어지며 1쿼터를 20-14로 마쳤다. 2쿼터 KCC는 최준용의 연속 3점슛과 롱의 골밑 득점, 쿼터 종료 직전 롱의 팁인까지 묶어 47-39로 전반을 앞선 채 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김선형이 27일 2025-2026 프로농구 정규리그 KCC와의 원정 경기에서 엄지척을 해주고 있다. [사진=KBL] 2026.03.27 psoq1337@newspim.com

3쿼터 KCC 공격이 급격히 식었다. KT는 윌리엄스의 골밑 득점, 박준영의 레이업으로 차곡차곡 따라붙어 57-56 역전에 성공했다. KT는 64-58로 3쿼터를 마치며 분위기를 완전히 바꿨다.

4쿼터는 숨막히는 접전이 이어졌다. KCC는 최준용·송교창·허웅의 외곽포가 연달아 터지며 70-70 동점을 만들었다. 경기 종료 5분여를 남기고 KCC가 허훈을 투입했지만 KT 가드 김선형이 클러치에서 웃었다. 김선형은 허훈을 상대로 한 번은 돌파 레이업, 한 번은 스틸 후 속공 레이업을 연달아 성공시키며 점수 차를 벌렸다. 막판 문정현의 공격 리바운드까지 겹치며 승기는 완전히 KT 쪽으로 넘어갔다. 마지막 공격에서 허훈의 턴오버까지 나오면서 KT의 승리로 기울었다.

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