[프로농구] '이정현 역전 외곽포' 소노, SK 78-77로 제압하고 10연승 질주

소노 나이트·켐바오 각 25점·21점 활약

SK 워니 25점 13리바운드 분전

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 남자프로농구 고양 소노의 상승세가 거침 없다. 3위 서울 SK마저 꺾으며 창단 후 최다인 10연승 기록을 만들었다.

소노는 25일 서울 잠실체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 SK를 78-77로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 소노 이정현(오른쪽 첫 번째)이 25일 서울 잠실체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 SK를 상대로 득점한 이후 기뻐하고 있다. [사진=KBL] 2026.03.25 football1229@newspim.com

이날 승리로 소노는 10연승과 함께 27승 23패를 기록, 5위 자리를 굳건히 지켰다. 10연승은 구단 창단 이후 최다 기록이자 이번 시즌 KBL 전체 최다 연승 기록이다.

반면 연승에 제동이 걸린 SK는 30승 18패로 3위에 머물렀다.

소노 네이던 나이트가 25점, 케빈 켐바오가 21점을 올리며 공격을 이끌었다. 이정현은 12점 10어시스트로 더블더블을 기록하며 승리에 보탰다. 막판 승리를 이끄는 3점포도 꽂았다.

SK는 자밀 워니가 25점 13리바운드로 더블더블을 기록하며 분전했지만 패배를 막지 못했다. 소노전 4연승 행진도 끝났다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 소노 나이트가 25일 서울 잠실체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 SK와의 원정 경기에서 손짓하고 있다. [사진=KBL] 2026.03.25 football1229@newspim.com

경기 초반부터 팽팽한 흐름이 이어졌다. 소노는 켐바오와 강지훈의 활약으로 리드를 잡았고, 소노는 SK 워니와 다니엘의 득점에 맞서며 1쿼터를 18-17로 앞선 채 마쳤다.

2쿼터 들어 소노는 SK의 외곽과 골밑 득점에 고전하며 흐름을 내줬다. 소노는 공격이 다소 정체된 사이 점수 차가 벌어졌고, 전반을 41-49로 뒤진 채 마쳤다.

3쿼터에서 소노가 반격에 나섰다. 소노는 나이트와 켐바오, 이정현을 앞세워 공격을 풀어가며 점수 차를 좁혔다. 특히 소노는 이정현의 외곽포로 분위기를 끌어올렸고 63-64까지 추격하며 승부를 접전으로 만들었다.

4쿼터 중반까지 소노는 근소한 열세 속에서도 끈질기게 따라붙었다. 그리고 경기 종료 1분 25초 전 70-73으로 처진 상황에서 켐바오의 동점 3점슛으로 균형을 맞춘 뒤, 종료 41초전 이정현의 외곽포로 역전에 성공했다.

경기 막판까지 긴장감은 이어졌다. 소노는 상대의 추격에도 흔들리지 않았고, 종료 직전까지 리드를 지켜내며 승리를 완성했다. SK는 김형빈의 마지막 슛이 3점이 아닌 2점슛으로 인정되며 아쉬운 1점 차 패배를 당했다.

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