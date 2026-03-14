[프로농구] 정관장·SK, 나란히 3연승… 2위 싸움 '0.5경기 차' 살얼음

정관장, KCC 4연승 가로막고 2위 수성…SK는 kt에 75-69

'라건아 더블더블' 가스공사, 현대모비스 잡고 2연패 벗어나

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로농구 안양 정관장과 서울 SK가 나란히 3연승을 달리며 0.5경기 차 정규리그 2위 경쟁을 이어갔다.

정관장은 14일 부산 사직체육관에서 열린 2025-2026 프로농구 정규리그 원정 경기에서 부산 KCC를 91-86으로 꺾었다. 정관장은 3연승과 함께 시즌 30승 16패를 기록하며 2위를 지켰다. 1위 창원 LG(32승 15패)와는 1.5경기 차다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 변준형이 14일 2025-2026 프로농구 남자부 정규리그 KCC와의 원정 경기에서 돌파하고 있다. [사진=KBL] 2026.03.14 psoq1337@newspim.com

정관장은 전반을 45-37로 앞서며 흐름을 잡았다. 3쿼터 막판 허훈의 연속 3점포에 67-67 동점을 허용했지만, 4쿼터 승부처에서 집중력을 보였다.

81-82로 뒤진 상황에서 박지훈의 3점슛과 조니 오브라이언트의 골밑 돌파로 86-82로 재역전에 성공했다. 이후 경기 종료 32.2초 전 오브라이언트의 외곽포가 터지며 승부에 쐐기를 박았다.

정관장은 오브라이언트와 변준형이 나란히 20점씩 넣으며 공격을 이끌었고, 한승희가 16점을 보탰다. KCC에서는 허훈이 3점슛 5개 포함 23점 9어시스트 8리바운드로 분전했고, 숀 롱이 15점 12리바운드 더블더블을 기록했지만 팀 패배로 빛이 바랬다.

3위 SK도 수원 원정에서 승리를 거두며 추격을 이어갔다. SK는 수원 kt와의 경기에서 75-69로 승리해 3연승과 함께 시즌 30승 17패를 기록했다. 정관장과의 격차는 0.5경기로 유지됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안영준이 14일 2025-2026 프로농구 남자부 정규리그 kt와의 원정 경기에서 슛을 던지고 있다. [사진=KBL] 2026.03.14 psoq1337@newspim.com

SK는 자밀 워니가 25점 16리바운드 5어시스트로 골밑을 장악했고, 안영준이 3점슛 7개를 포함해 23점을 몰아넣으며 승리를 이끌었다. 신인 에디 다니엘도 11점 5리바운드로 힘을 보탰다. kt는 강성욱과 데릭 윌리엄스가 나란히 16점씩 올렸지만 팀의 2연패를 막지 못했다.

대구에서는 한국가스공사가 울산 현대모비스를 84-74로 꺾고 2연패에서 벗어났다.

2연패를 끊어낸 가스공사는 14승 32패가 되며 최하위 서울 삼성(13승 33패)에 1경기 차로 앞선 9위에 이름을 올렸다. 최근 2연패와 원정 9연패에 허덕인 현대모비스는 16승 30패로 8위에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 라건아가 14일 2025-2026 프로농구 남자부 정규리그 삼성과의 홈 경기에서 자유투를 던지고 있다. [사진=KBL] 2026.03.14 psoq1337@newspim.com

가스공사의 라건아가 더블더블(24점 10리바운드)을 작성했고, 샘조세프 벨란겔이 19점 7어시스트, 김준일이 14점 9리바운드로 승리를 합작했다. 현대모비스의 레이션 해먼즈는 양 팀 최다 32점에 어시스트 8개, 리바운드 6개를 잡아내고도 웃지 못했다.

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