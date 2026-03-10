[프로농구] 허훈 25점, 송교창 복귀...KCC 현대모비스 꺾고 3연승

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=부산 KCC가 울산 현대모비스를 꺾고 3연승을 거뒀다.
KCC는 10일 부산 사직체육관에서 열린 현대모비스와의 2025-2026시즌 LG전자 프로농구 현대모비스와의 홈경기에서 접전 끝에 90-89로 승리했다. 3연승을 거둔 KCC는 시즌 24승 21패로 5위 자리를 지켰다.
최근 가파른 상승세를 타고 있는 허훈이 25점으로 팀 승리를 이끌었다. 숀 롱은 18점(9리바운드)을, 장재석은 12점(8리바운드)으로 팀 승리에 힘을 보탰다. 최준용(9점 5리바운드 7어시스트)에 이어 송교창도 이날 복귀해 11분 31초를 뛰며 8점 2리바운드 3어시스트를 기록했다.
1쿼터 KCC는 현대모비스와 26-24로 접전을 펼쳤다. 하지만 2쿼터 허훈이 내외곽에서 맹활약하며 KCC의 공격을 이끌었다. 복귀한 송교창도 득점하며 분위기를 뛰웠다. 기세를 올린 KCC는 50-39로 앞선 채 전반을 마쳤다.
KCC는 3쿼터 서명진과 박무빈, 레이션 해먼즈를 앞세운 현대모비스에 추격을 허용했다. 3쿼터 종료 직전 터진 윤기찬의 버저비터로 66-63으로 앞선 게 다행이었다. 4쿼터에도 KCC는 현대모비스의 맹추격을 받았다. 막판 박무빈과 서명진에 연속 3점포를 허용해 90-89로 1점 차까지 추격을 허용했다.
잇단 실책으로 KCC는 현대모비스에 마지막 공격권까지 내줬다. 하지만 경기 종료 직전 오픈 상황에서 던진 해먼즈의 슛이 림을 맞고 나와 그대로 경기가 끝났다. 현대모비스 선수들은 얼굴을 감싸며 아쉬워했고, KCC 선수들은 안도의 한숨을 내쉬었다.
현대모비스는 이날 패배로 시즌 16승 29패를 기록했다. 공동 9위 서울 삼성, 대구 한국가스공사(13승32패)에 3경기 차로 쫓기게 됐다. 해먼즈가 25점 10리바운드로 더블더블을, 서명진이 3점슛 5개 포함 23점 8어시스트를 기록했지만 패배로 빛을 잃었다.
iaspire@newspim.com