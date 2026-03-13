[프로농구] 소노 이정현 5라운드 MVP, 시즌 두 번째 라운드 MVP

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=고양 소노 이정현이 스포츠일러스트레이티드 5라운드 MVP로 선정됐다. 이번 시즌 2라운드 MVP에 이어 두 번째 라운드 MVP다.
이정현은 2025-2026 LG전자 프로농구 5라운드 MVP 투표에서 총 유효투표수 81표 중 60표를 획득하며 개인 통산 네 번째 라운드 MVP 수상의 영예를 안았다.
이정현은 5라운드 기간 동안 9경기에 출전해 경기당 평균 35분 3초를 뛰었고, 평균 20.6득점, 6.4어시스트, 3점슛 2.9개를 기록하며 활약했다. 9경기에서 모두 두 자릿수 득점을 기록하며 꾸준한 공격력을 보여줬고 5라운드 기간 득점 부문 전체 5위, 3점슛 성공 3위, 어시스트 4위에 오르는 등 최고의 활약을 펼쳤다.
이정현의 활약에 힘입어 소노는 5라운드에서 8승 1패를 기록했다. 5라운드 종료 기준 22승 23패로 공동 6위에 오른 소노는 창단 첫 봄 농구 진출 가능성을 높였다.
한편 스포츠일러스트레이티드 5라운드 MVP로 선정된 이정현에게는 MVP 기념 트로피와 상금 200만 원이 수여된다. 또한 이정현이 직접 디자인에 참여한 유니폼을 비롯해 응원 타올, 키링 등 다양한 라운드 MVP 기념 상품이 출시될 예정이다.
