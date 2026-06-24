노량진 '국평' 분양가 또 27억 넘어…드파인아르티아 완판될까

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드파인아르티아 청약 일정 나와

전용 84㎡ 분양가 27억대

전용 59㎡ 기준 직전 분양가보다 높아

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 동작구 노량진2구역 재개발 단지인 '드파인아르티아'가 3.3㎡당 평균 7000만원을 넘는 분양가로 청약 시장에 나온다. 이른바 '국민평수'로 불리는 전용 84㎡ 최고 분양가가 27억원을 넘어서면서 청약 수요의 가격 수용력이 관건이 될 전망이다.

드파인아르티아 투시도 [자료=SK에코플랜트]

22일 한국부동산원 청약홈에 따르면 드파인아르티아의 일반분양 평균 분양가는 3.3㎡당 7072만원으로 책정됐다.

이 단지는 노량진동 312-75번지 일대 지하 4층~지상 45층, 2개 동, 총 404가구 규모로 조성된다. 일반분양 물량은 171가구다. 특별공급은 86가구, 일반공급은 85가구로 각각 배정됐다. 전용면적별 일반분양 물량은 ▲59㎡ 38가구 ▲74㎡ 23가구 ▲84㎡ 98가구 ▲109㎡ 12가구다.

일반분양 물량이 가장 많은 전용 84㎡는 24억7500만~27억6000만원이다. ▲전용 59㎡ 20억8500만~22억6200만원 ▲전용 74㎡ 23억700만~24억9000만원 ▲전용 109㎡ 29억5000만~30억6000만원이다.

노량진2구역은 연이어 재개발을 추진 중인 노량진뉴타운 중 세 번째로 분양에 나서는 사업지다. 지난 4월 공급된 '라클라체자이드파인'(노량진6구역 재개발)의 전용 59㎡ 분양가는 19억5660만~22억880만원, 전용 84㎡의 경우 22억8730만~25억8510만원이었다.

당시 강남권 아파트 분양가과 맞먹는다는 평가를 받았다. 분양가상한제가 적용되지 않는 지역이라 치솟은 공사비와 시세 차익에 대한 기대감이 고스란히 반영된 것으로 보인다.

지난달 고분양가 논란에도 1순위 청약에서 두 자릿수 경쟁률을 기록한 '아크로 리버스카이'(노량진8구역 재개발)는 전용 59㎡가 20억8860만~21억7940만원, 전용 84㎡가 24억9920만~27억9580만원 선에 분양됐다.

드파인아르티아의 3.3㎡당 평균 분양가는 아크로리버스카이(7733만원)보다 661만원 낮다. 전용 84㎡ 최고 분양가도 3580만원가량 저렴했다. 반면 전용 59㎡ 최고 분양가는 아크로리버스카이 대비 8260만원, 라클라체자이드파인보다 5320만원 높다. 노량진뉴타운 내 소형 평수 최고가를 새로 쓴 셈이다.

인근 단지보다 5~6억원 이상 비싼 수준이다. 올 2월 입주한 '힐스테이트장승배기역' 전용 59㎡는 지난달 15억 5759만원(12층)에 손바뀜했다. 준공 11년차인 '상도두산위브트레지움2차' 전용 84㎡는 지난 4월 19억 5546만원(17층)에 거래되며 신고가를 썼다.

단지는 지하철 7호선 장승배기역 초역세권 입지에 들어선다. 1·9호선 노량진역도 이용할 수 있어 여의도, 용산, 강남 등 서울 주요 거점 접근성이 강점으로 꼽힌다. 올림픽대로와 한강대교를 통한 차량 이동도 가능하다.

생활 인프라로는 단지 앞 하나로마트를 비롯해 더현대 서울, IFC몰, 타임스퀘어, 보라매병원, 동작구청 등이 갖춰져 있다. 노량진초와 영화초 등이 도보권에 있다. 동작도서관도 단지 인근에 있다. 커뮤니티 시설로는 스카이라운지, 북클럽, 실내놀이터, 어린이집, 경로당, 주민카페, 웰니스라운지, 피트니스, 골프연습장 등이 계획됐다.

이달 29일 특별공급을 시작으로 청약 일정의 막이 오른다. 당첨자 발표는 7월 8일이며 계약은 7월 20~22일 진행된다. 투기과열지구·청약과열지역에 해당해 재당첨제한 10년, 전매제한 3년이 적용되지만 거주의무기간은 없다.

chulsoofriend@newspim.com