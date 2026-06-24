신용해 前교정본부장, 종합특검 출석…'3600명 수용 검토 의혹'에 침묵

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박성재 '포고령 위반자 수용공간' 지시에 검토한 의혹

심우정 이어 신용해도 소환…법무부 지휘라인 정조준

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 12·3 비상계엄 당시 포고령 위반자 수용 공간 확보를 검토했다는 의혹을 받는 신용해 전 법무부 교정본부장이 24일 2차 종합특별검사팀(종합특검)에 출석했다.

신 전 본부장은 이날 오후 1시30분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 그는 '박성재 전 법무부 장관으로부터 수용 검토 지시를 받은 사실이 있는지', '문건 삭제도 지시했는지' 등 취재진의 질문에 침묵한 채 이동했다.

[과천=뉴스핌] 류기찬 기자 = 내란중요임무종사 혐의를 받는 신용해 전 법무부 교정본부장이 24일 오후 경기 과천시 2차 종합특검 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 ryuchan0925@newspim.com

신 전 본부장은 비상계엄 선포 직후 박 전 장관의 지시를 받고 전국 구치소 등 교정시설 수용 여력을 점검한 혐의를 받는다.

그는 점검 이후 박 전 장관에게 문자메시지로 "3600명 추가 수용이 가능하다"는 취지로 보고했고, 이후 전국 교정기관장 회의에서도 수용 여력 파악을 지시한 것으로 알려졌다.

계엄 해제 이후에는 교정본부 직원에게 관련 보고 문건 삭제를 지시했다는 의혹도 제기된 상태다.

종합특검은 신 전 본부장을 상대로 박 전 장관 지시의 구체적 경위와 문자 보고의 위법성, 문건 삭제 지시 여부 등을 조사할 방침이다.

종합특검은 앞서 같은 날 오전 심우정 전 검찰총장도 같은 혐의로 소환했다. 심 전 총장과 신 전 본부장 조사를 통해 비상계엄 당시 법무부·검찰 지휘라인이 계엄 집행에 어느 정도 관여했는지 규명한다는 방침이다.

yek105@newspim.com