신한투자증권, 신용·레버리지 리스크 관리 강화

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고령·초보 투자자 보호 절차 확대

PB·비대면 상담·AI 모니터링 운영

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 신용거래와 레버리지 투자 관련 고객 보호 체계를 강화하고 있다.

24일 신한투자증권은 최근 레버리지 투자 증가와 신용거래 확대 환경에서 고객 피해를 예방하기 위해 신용·레버리지 투자 리스크 관리 체계를 강화하고 있다고 밝혔다.

신한투자증권은 시장 변동성과 신용잔고 증가로 투자자의 위험 노출 가능성이 커지고 있다고 보고, 사전 예방 중심의 고객 보호 정책을 고도화하고 있다. 특히 고령 투자자와 초보 투자자를 대상으로 투자 위험 고지와 적정성 점검 절차를 강화했다.

[사진=신한투자증권]

디지털 채널에서는 서비스 신청 단계부터 실제 거래까지 위험 안내를 확대했다. 홈트레이딩시스템(HTS)과 모바일트레이딩시스템(MTS) 등에서는 신용거래와 대출 과정에서 투자자가 위험을 인지할 수 있도록 안내 문구를 강화하고 교육 콘텐츠를 제공하고 있다.

영업점에서는 전담 프라이빗뱅커(PB)와 지점장이 신용거래 적정성을 점검한다. 고령 투자자에게는 맞춤형 상담을 제공한다.

비대면 고객을 위한 '신용대출상담센터'도 운영한다. 센터는 고객의 재무 상황과 신용 수준을 고려한 상담과 사후 관리를 지원한다.

내부 관리 체계도 운영 중이다. 신한투자증권은 감리, 리서치, 컴플라이언스, 리스크관리 부서가 참여하는 다단계 심사 체계를 통해 신용공여 가능 종목과 한도를 관리하고 있다. 일일 모니터링 시스템으로 이상 거래와 위험 징후를 점검하고, 필요한 경우 신용거래를 제한한다.

AI 기반 모니터링도 리스크 관리에 활용하고 있다. 신용공여 관리 노하우를 반영한 AI 서비스가 종목과 포트폴리오 위험을 일간 단위로 분석하고, 위험 변화가 발생하면 고객에게 맞춤형 알림을 제공하는 방식이다.

신용거래는 투자 자금 확대를 통해 수익 기회를 높일 수 있지만, 시장 상황에 따라 손실이 커질 수 있다. 담보비율 하락 시 추가 납부 의무가 발생할 수 있으며, 과도하게 이용하면 개인신용평점 하락 등 불이익이 발생할 수 있다.

신한투자증권 관계자는 "신용·레버리지 투자 확대 환경에서도 고객 보호를 최우선으로 삼고 있다"며 "영업 현장 관리, 비대면 상담, AI 기반 모니터링을 결합한 다층적 리스크 관리 체계를 지속 강화해 안정적인 투자 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com