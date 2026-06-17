금감원, 자본시장 변동성 점검 간담회 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신용공여·단일종목 레버리지 리스크 논의



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원(이하 금감원)은 17일 황선오 자본시장·회계 부원장 주재로 자본시장 변동성 확대 관련 긴급 시장전문가 간담회를 열고 국내 자본시장 상황과 주요 리스크 요인, 향후 전망을 논의했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 황 부원장과 자본시장감독국장, 자산운용감독국장이 참석했다. 전문가로는 해외 투자은행(IB) 시장전문가 2명, 국내 증권사·운용사 시장전문가 3명, 자본시장연구원 1명이 참석했다.

참석자들은 연초 이후 국내 증시가 단기간에 빠르게 오른 뒤 최근 급등락 장세가 빈번히 반복되는 상황에 주목했다. 특히 신용공여 잔액이 가파르게 증가하는 가운데 변동성 확대 국면이 이어지면 담보유지비율 미달에 따른 반대매매 등으로 개인투자자 피해가 발생할 수 있다고 우려했다.

전문가들은 소수 종목 편중 투자와 레버리지 결합 투자도 위험 요인으로 꼽았다. 시장이 흔들릴 때 충격을 흡수하기보다 개인투자자 피해를 키울 수 있는 구조라는 지적이다.

[사진=뉴스핌DB]

지난 5월 27일 단일종목 레버리지 상품이 도입된 이후 개인투자자의 투기적 매매 성향으로 시장 변동성이 높은 수준을 유지하고 있다는 의견도 나왔다.

환율과 금리 변동성도 주요 점검 대상으로 논의됐다. 참석자들은 향후 환율 및 금리 변동성이 확대될 경우 국내 자본시장에 들어온 외국인 투자자의 자금 흐름에 직접적인 영향을 미칠 수 있다고 봤다. 이에 따른 자금 유출입 변동성이 증시 수급 불균형으로 이어질 수 있어 모니터링이 필요하다고 진단했다.

다만 최근 외국인 투자자의 국내 주식 매도 확대를 자본시장 이탈로 해석하는 데에는 신중해야 한다는 의견도 제시됐다. 전문가들은 최근 매도 흐름이 단기 급등에 따른 일시적 차익 실현 과정으로 보이며, 국내 경제 위상 강화에 기반한 패시브 펀드 등 장기 자금은 지속 유입되고 있다고 언급했다.

황 부원장은 전문가들의 시장 상황 진단에 공감하며 국내외 리스크 요인에 대한 상시 점검 체계를 강화하겠다고 밝혔다.

황 부원장은 투자자들에게 일시적 동요에 과도하게 반응해 고위험 상품에 의존하거나 무리한 차입 투자를 하는 행태를 지양해 달라고 당부했다. 또 국내 경제의 펀더멘털에 대한 신뢰를 바탕으로 본인이 감내할 수 있는 경제적 여력 범위 안에서 장기·분산투자에 나설 필요가 있다고 전했다.

dconnect@newspim.com