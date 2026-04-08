전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.08 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[코인 시황] 비트코인 7만2700달러 급등…트럼프 '2주 휴전'에 6억달러 숏 청산

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 트럼프 대통령이 7일 이란과 2주 조건부 휴전을 발표했다.
  • 비트코인 가격이 7만2700달러까지 급등하며 숏 포지션 4억2700만달러 청산됐다.
  • 전쟁 프리미엄 해소로 원유 토큰 등도 흔들리며 2주 후 박스권 돌파 주목된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

숏 포지션 4.27억달러 청산…2시간 만에 급반전
원유·금속 토큰까지 흔든 '전쟁 프리미엄 해소'
향후 2주가 분수령…박스권 돌파 여부 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인 가격이 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란과의 2주간 조건부 휴전 발표를 계기로 급등하며 전쟁 기간 내내 이어졌던 약세 베팅을 단숨에 뒤집었다. 시장에서는 약 6억달러(약 8872억원)에 육박하는 대규모 청산이 발생하며 3월 초 이후 가장 강한 숏 스퀴즈가 연출됐다.

8일(현지시간) 암호화폐 시장에서 비트코인은 한때 7만2700달러까지 치솟으며 전쟁 이후 이어진 6만5000달러~7만3000달러 박스권 상단에 도달했다.

한국시간 오후 8시 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 4.65% 오른 7만1517달러, 이더리움(ETH)은 7.38% 상승한 2243달러에 각각 거래되고 있다. XRP, 솔라나(SOL) 등 주요 알트코인도 5% 넘게 오르고 있다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.04.08 koinwon@newspim.com

◆ 숏 포지션 4.27억달러 청산…2시간 만에 급반전

비트코인 급등의 직접적인 배경은 그동안 누적돼 있던 숏(매도) 포지션의 대규모 청산이다. 트럼프 대통령이 미 동부시간으로 7일 오후 8시 시한 직전 트루스소셜을 통해 이란과의 2주 휴전을 공식 확인하자, 불과 2시간 만에 누적된 숏 포지션이 급격히 붕괴됐다.

코인글래스에 따르면 이번 급등 과정에서 총 11만8489명의 트레이더에게서 약 5억9500만달러 규모의 청산이 발생했다.

이 가운데 숏(매도) 포지션 청산 규모는 4억2700만달러, 롱(매수) 포지션 청산은 1억6800만달러로 집계됐다. 숏 청산이 롱의 2.5배를 웃돌면서 시장이 시한 직전까지 추가 하락에 얼마나 강하게 베팅했는지를 그대로 보여줬다.

단일 최대 청산은 바이낸스에서 발생한 1179만달러 규모 BTC-USDT 숏 포지션이었다.

자산별로는 비트코인이 2억4500만달러로 가장 큰 비중을 차지했고, 이더리움은 1억2600만달러로 뒤를 이었다. 솔라나(SOL)와 지캐시(ZEC) 등 주요 알트코인도 각각 1960만달러, 1340만달러 규모 청산이 발생했다.

원유·금속 토큰까지 흔든 '전쟁 프리미엄 해소'

이번 랠리는 암호화폐 시장을 넘어 원유 연계 토큰과 원자재 파생상품까지 흔들었다.

하이퍼리퀴드의 토큰화 브렌트유 선물은 국제유가가 10% 넘게 급락하면서 3300만달러가 청산됐다. 여기에 WTI 원유 계약에서도 추가로 4200만달러 규모 청산이 발생했다.

전쟁 프리미엄이 빠르게 제거되면서 브렌트유는 약 99달러, WTI는 약 95달러까지 밀렸다. 토큰화된 금과 은 포지션도 급격한 가격 재조정 과정에서 청산에 휘말렸다.

코인시장에서 실제 충격은 최근 12시간 동안 집중적으로 나타났다.

전체 청산액 5억9500만달러 가운데 5억800만달러가 단 12시간 만에 발생했고, 이 중 숏 포지션만 3억9800만달러에 달했다. 이는 3월 4일 첫 휴전 기대감 랠리 이후 가장 강한 숏 스퀴즈로 기록됐다.

향후 2주가 분수령…박스권 돌파 여부 주목

시장 심리도 극단적으로 약세에 치우쳐 있었다. '공포·탐욕 지수'는 주말 8까지 떨어졌다. 전쟁 기간 내내 10 이하 수준이 이어지며 극도의 공포 구간이 지속됐다.

온체인 데이터 업체 샌티먼트에 따르면 소셜미디어상 약세 게시물은 강세 게시물보다 5대 4 비율로 많았다. 사실상 대부분의 심리 지표가 하락 쪽을 가리키던 상황에서 휴전 뉴스가 시장을 정반대 방향으로 밀어 올린 셈이다.

다만 이번 휴전은 조건부라는 점에서 시장의 경계감은 여전하다.

트럼프는 이를 "양측 휴전(double sided ceasefire)"이라고 표현하며 미국이 이미 군사 목표를 모두 달성했다고 주장했다.

이란 역시 휴전 자체는 확인했지만 호르무즈 해협 문제에 대해서는 여지를 남겼다. 이란 측은 유조선 통항이 향후 2주 동안 이란군과의 조율 및 기술적 제한을 고려하는 조건 아래 허용될 수 있다고 밝혔다.

시장에서는 향후 2주가 비트코인의 방향성을 결정할 핵심 분수령이 될 것으로 보고 있다.

현재 가격은 전쟁 이후 모든 상승과 하락을 가둬왔던 박스권 최상단에 위치해 있다. 이번 상승이 실제 박스권 돌파로 이어질지, 아니면 또 한 번의 가짜 돌파(헤드페이크)로 끝날지는 중동 정세와 휴전 지속 여부에 달려 있다는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK 73년 역사 속 최고의 승부수는? [서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 재계 2위 SK그룹이 창립 73주년을 맞아 고(故) 최종건 창업회장과 고 최종현 선대회장의 경영 철학을 되새긴다. 중동 전쟁 후폭풍에 대내외 경제 여건이 악화된 가운데, 차분히 기념식을 챙기며 SK그룹 특유의 SKMS(SK Management System) 정신을 강조한다. 8일 재계에 따르면, SK는 이날 서울 종로구 선혜원에서 창업회장과 선대회장을 기리는 '메모리얼 데이'를 비공개로 연다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장(부회장) 등 SK 오너 일가와 일부 경영진이 참석할 것으로 알려졌다. 행사가 열리는 선혜원은 최종건 창업회장의 사저이자 연구소로 사용된 공간으로, 현재는 인재 육성의 상징적 장소로 활용되고 있다. SK그룹은 해마다 창립 기념일에 선혜원에서 비공개 행사를 통해 그룹의 정체성과 경영 방향을 점검해 왔다. ◆ 1953년 4월 8일 창업주 최종건 회장이 세운 선경직물이 그룹 모태 SK그룹은 한국전쟁 직후인 1953년 4월 8일, 창업주인 최종건 회장이 설립한 선경직물(현 SK네트웍스)이 모태다. 선경직물은 나일론을 만들며 본격적인 섬유기업으로 빠르게 성장, SK그룹의 초석을 쌓았다. 1973년 동생 최종현 선대회장은 SK(당시 선경)를 세계 일류의 에너지·화학 회사로 키우기 위해 발 벗고 뛰었다. 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션)를 인수하고 해외 유전 개발에 나섰다. 서울 종로구 서린동 SK그룹 사옥 [사진=뉴스핌 DB] 현 최태원 회장의 부친인 최종현 회장은 정유화학에서 멈추지 않고 통신에 눈을 돌렸다. 1992년 노태우 정부 때 제2이동통신사업자로 선정됐지만 특혜 시비로 1주일만에 사업권을 자진 반납해야 했다. 이후 1994년 민영화되며 매물로 나온 한국이동통신(현 SK텔레콤)경쟁 입찰에 참여해 경영권을 확보했다. 현재 SK그룹의 핵심으로 꼽히는 반도체 사업 역시 최종현 회장이 1978년 선경반도체가 출발점이다. 다만 당시엔 전 세계를 강타한 2차 오일쇼크로 꿈을 접어야 했다. 최종현 회장의 의지는 2011년 최태원 회장이 하이닉스를 인수하면서 실현됐다. 최태원 회장은 2012년 SK하이닉스 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 언급하기도 했다. 아버지인 최종현 회장의 경영철학은 1998년, 38세의 나이에 SK그룹을 이어받은 최태원 회장이 이어가고 있다. ◆ 최태원 회장, 2012년 하이닉스반도체 인수 '신의 한수' SK그룹은 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션) 인수를 시작으로 적극적 인수합병(M&A)을 통해 재계 2위 그룹으로 성장했다. 특히 반도체 불황이던 지난 2012년 하이닉스 인수를 통해 그룹 체질을 바꿨다. 현재는 지주회사인 ㈜SK를 중심으로 에너지, 정보통신, 반도체, 배터리, 바이오 등을 주력 사업으로 하고 있다. 그 동안 세 차례 대형 인수합병(M&A)을 통해 삼성에 이은 재계 2위 그룹으로 성장했다는 것이 재계의 일반적 평가다. 특히 최태원 회장이 주도한 지난 2012년의 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수는 '신의 한수'로 꼽힌다. 당시만 해도 반도체 업황이 좋지 않았고, 통신과 정유 등 기존 사업과의 시너지 효과가 불분명 하다는 이유로 부정적인 여론이 많았다. 최태원 SK그룹 회장 [사진=뉴스핌 DB] 그러나 최태원 회장은 "(당시 반도체업계 3위 일본 엘피다 파산으로) 반도체 시장 경쟁자가 줄었고 반도체 산업 특성상 신규 진입자가 뛰어들 가능성은 사실상 없다. 게다가 하이닉스가 지금은 실적이 나쁘지만 경쟁력은 여전히 뛰어나다"며 3조원을 들여 하이닉스를 인수했다. SK하이닉스는 현재 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하며 글로벌 인공지능(AI) 시장을 주도하고 있다. 올해 초 최태원 회장은 신년사에서 "AI라는 거대한 변화의 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐 나가자"라며 '승풍파랑'(乘風破浪)의 도전을 강조했다.  재계 한 관계자는 "SK그룹은 AI의 핵심인 반도체(SK하이닉스)와 통신(SK텔레콤), 에너지 인프라(SK이노베이션)까지 'AI 밸류체인'을 두루 갖춘 대기업으로 세계적으로도 손꼽힌다"라고 말했다. tack@newspim.com 2026-04-08 10:27
사진
"애플 폴더블폰 테스트서 문제 발생" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =  애플이 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 테스트 단계에서 예상 외 어려움을 겪으며 대량생산 및 출하 일정이 수개월 지연될 가능성이 제기됐다. 닛케이아시아는 7일(현지시간) 소식통을 인용해 폴더블 아이폰 초기 테스트 생산 과정에서 예상보다 많은 문제가 드러났다고 전했다. 닛케이아시아에 따르면 이 소식통은 폴더블 아이폰의 초기 테스트 생산 단계에서 예상보다 많은 문제가 발생해 이를 해결하고 조정하는 데 추가 시간이 필요하다고 설명했다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 늦어질 수 있으며, 이는 애플의 폴더블 기기 진입 전략에 차질을 줄 전망이다. 다만 블룸버그 통신은 이날 애플이 여전히 오는 9월 아이폰 18 프로와 프로 맥스와 함께 첫 폴더블 아이폰을 출시할 예정이라고 전했다. 다만 출시 시점이 확정된 것은 아니며 생산이 본격 가동되지 않은 상태로 6개월 여유가 있어 조정 가능성이 남아있는 것으로 알려졌다.  이날 소식에 애플 주가는 장중 5.1%까지 하락한 뒤 오후 거래에서 3% 가까이 떨어졌다. 미국 동부시간 오후 2시 27분 애플은 전장보다 2.88% 내린 251.41달러를 기록했다. 애플 로고 [사진=블룸버그통신] mj72284@newspim.com 2026-04-08 03:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동