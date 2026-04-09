[서울이코노믹포럼] 정청래 "AI 세계 선도할 골든타임…위기를 기회로"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 더불어민주당 대표가 9일 서울이코노믹포럼에서 AI 시대 선도 강조했다.
- 추격형 경제를 넘어 지방 주도 공정 지속 성장 패러다임 전환했다.
- 이재명 정부가 AI 예산 10조1000억 원 편성해 교육 혁신 총력 기울였다.
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[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 '제14회 서울이코노믹포럼' 축사에서 "AI 시대를 맞아 대한민국이 세계를 선도할 최적의 타이밍이자 골든타임"이라고 강조했다.
정청래 대표는 9일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔에서 종합통신사 뉴스핌 주최로 열린 이번 포럼 영상 축사에서 "이제 우리는 과거의 추격형 경제를 넘어 선도하는 성장으로 완전히 성장의 패러다임을 바꿔야 한다"며 이같이 말했다.
정청래 대표는 이어 "우리 경제 엔진을 재설계해야 하는데 그것이 바로 지방이 주도하는 성장, 기회와 결실을 공정하게 나누는 성장, 평화와 안전이 뒷받침된 지속 가능한 성장"이라고 설명했다.
정청래 대표는 이재명 정부가 올해 역대 최대 인공지능(AI) 예산을 편성하고 교육과 혁신, 인재 양성에 총력을 기울인다고 강조했다.
정청래 대표는 "기술의 진보보다 더 중요한 것은 그 결실의 방향"이라며 "신성장 동력을 통해 얻은 성장의 온기가 서민이 체감하는 주거 안정과 균형 발전으로 고루 퍼질 때 우리가 AI 시대를 지속 가능하게 이끌고 진정한 국가 대도약도 완성할 것"이라고 말했다.
정 대표는 끝으로 "오늘 AI 포럼에서 산업 육성과 실용·협력의 정치, 주거 복지와 지역 경제 활성화 등 대한민국 미래를 위한 혁신적인 제언들이 제시되길 기대하고 대한민국 대도약을 이끄는 마중물이 되길 기원한다"고 말했다.
한편 뉴스핌은 이날 창간 23주년을 기념해 '이재명 정부, AI시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로 서울이코노믹포럼을 개최했다.
다음은 축사 전문이다.
여러분 안녕하십니까? 더불어민주당 당대표 정청래입니다.
오늘 제14회 서울이코노믹 포럼이 '이재명 정부, AI 시대 신성장' 주제로 열립니다. 너무나 반갑고 고마운 주제입니다.
뜻깊은 자리를 마련해 주신 민병복 뉴스핌 회장님과 관계자 여러분께 감사드립니다. 또한 귀한 통찰을 나눠주실 의원님과 전문가 여러분, 함께해 주신 내외 귀빈 여러분 모두 환영하고 감사합니다.
이재명 대통령께서는 올해를 대한민국 대도약 대전환의 원년으로 선언하셨습니다. 이제 우리는 과거의 추격형 경제를 넘어 선도하는 성장으로 완전히 성장의 패러다임을 바꿔야 합니다.
그러기 위해서는 우리 경제의 엔진을 재설계해야 하는데 그것이 바로 지방이 주도하는 성장, 기회와 결실을 공정하게 나누는 성장, 평화와 안전이 뒷받침된 지속 가능한 성장입니다.
특히 우리는 지금 AI라는 거대한 문명사적 대전환의 시점에 서 있습니다. 모든 것이 바뀌는 불확실성의 시대지만 저는 확신합니다. 100년 뒤졌던 산업화도 우리가 따라잡았듯이 우리에게는 위기를 기회로 만드는 DNA가 있습니다. 우리가 같은 출발선에 선 지금이야말로 우리가 세계를 선도할 최적의 타이밍, 골든타임입니다.
이재명 정부는 올해 AI 예산을 역대 최대 규모인 10조1000억 원으로 편성했습니다. 아울러 시대 변화에 맞춘 교육과 혁신, 인재 양성에도 총력을 다하고 있습니다.
기술의 진보보다 더 중요한 것은 그 결실의 방향입니다. 신성장 동력을 통해 얻은 성장의 온기가 서민이 체감하는 주거 안정과 균형 발전으로 고루 퍼질 때 우리가 AI 시대를 지속 가능하게 이끌고 진정한 국가 대도약도 완성할 것입니다.
오늘 AI 포럼에서 산업 육성과 실용·협력의 정치, 주거 복지와 지역 경제 활성화 등 대한민국 미래를 위한 혁신적인 제언들이 제시되길 기대합니다. 오늘 이 자리가 대한민국 대도약을 이끄는 마중물이 되기를 기원합니다.
감사합니다. 고맙습니다.
lahbj11@newspim.com