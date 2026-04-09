뉴스핌, '제14회 서울이코노믹포럼' 개최…AI 시대 신성장 전략 논의

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 9일 여의도 페어몬트호텔에서 제14회 서울이코노믹포럼을 개최한다.
- 포럼은 AI 교육, 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제, 파시즘 주제로 5개 세션 토론한다.
- 여야 정치인과 전문가들이 참여하며 뉴스핌TV로 생중계한다.
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'이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'
[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 9일 서울 여의도에 있는 페어몬트호텔에서 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다.
이번 포럼은 대한민국이 인공지능(AI) 혁명기 속에서 새로운 국가 성장 비전을 어떻게 구축할지 모색하는 자리다. 포럼에서는 AI, 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다.
오전 9시 개회식을 시작으로 포럼 막이 오른다. 포럼은 총 5개 세션 토론·강연으로 구성된다.
첫 번째 세션 주제는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'이다. 이준석 개혁신당 대표와 나영돈 서울과학기술대학교 경영학과 석좌교수가 토론자로 참여해 AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색한다. 사회는 윤동열 건국대 경영학과 교수가 맡는다.
두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한국 언론 사상 처음으로 4당 원내대표와 국회의원들이 참석하는 정책토론이 진행된다.
한병도 더불어민주당 원내대표와 김영배 더불어민주당 국회의원, 송언석 국민의힘 원내대표와 최형두 국민의힘 국회의원, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 토론에 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자를 맡는다. 해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의된다.
세 번째 세션 주제는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'이다. 염태영 더불어민주당 국회의원과 송석준 국민의힘 국회의원이 토론에 참여한다. 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 이 세션에서는 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의된다.
네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 손명수 더불어민주당 국회의원과 이종배 국민의힘 국회의원이 토론자로 나선다. 채지민 성신여대 융합산업대학원 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 이 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시한다.
다섯 번째 세션에서는 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장(전 민주당 의원, 전 미래에셋대우 대표이사)이 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘' 주제로 강연한다. 홍성국 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단한다.
포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계된다.
한편 포럼 참석자에게는 홍성국 의장이 집필한 서적 '더 센파시즘'을 비롯한 소정의 기념품이 제공된다.
ace@newspim.com