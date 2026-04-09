[서울이코노믹포럼] 민병복 뉴스핌 회장 "AI 시대 과제 산적…실용적 토론 중요"

AI 핵심 요약beta
- 민병복 뉴스핌 회장은 9일 서울이코노믹포럼에서 AI 시대 국가 과제를 실용적 토론으로 풀어야 한다고 강조했다.
- 회장은 원유 공급 차질과 청년 일자리 감소, 교육·주거복지·지방 소멸 등 산적한 과제 해결을 위해 정치권의 대화와 타협을 촉구했다.
- 뉴스핌은 포럼 방식을 기조연설 중심에서 토론 중심으로 바꿨으며 유튜브 정책토론 프로그램 활성화를 계획했다.
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여야 참여 토론형 포럼으로 방식 대전환
AI·정치·교육·주거·지방 국가 해법 모색
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 민병복 뉴스핌 회장은 '제14회 서울이코노믹포럼'에서 인공지능(AI) 시대 국가 과제가 산적해 있다며 실용적 토론으로 풀어야 한다고 강조했다.
민병복 회장은 9일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔에서 종합통신사 뉴스핌 주최로 열린 이번 포럼 개회사에서 "대한민국은 커다란 위기와 변화가 닥쳐오고 있고 미국-이란 전쟁으로 원유 공급이 막혀 경제가 불안하고 청년들은 AI에 밀려 일자리를 찾지 못하고 있다"며 이같이 말했다.
민병복 회장은 "우리 사회와 교육은 AI 시대를 맞아 무엇을 준비하고 학생들에게 가르쳐야 할지, 수도권 중심의 주거복지 문제는 어떻게 풀어나가야 할지, 소멸해 가는 지방은 어떻게 살릴 수 있을지 등 수많은 과제가 산적해 있다"며 "정치권은 대화와 토론, 타협을 통해 산적한 국가 과제를 어떻게 풀지 함께 고민하고 대책을 마련해야 한다"고 설명했다.
민병복 회장은 뉴스핌이 대안을 모색하는 계기를 만들기 위해 기조연설 위주에서 포럼도 토론 중심으로 바꿨다고 강조했다.
민병복 회장은 "법률과 정책을 만드는 입법권자인 국회의원들이 여야를 가리지 않고 직접 참여해 머리를 맞대고 토론하는 방식으로 포맷을 바꿨다"며 "AI 시대에는 지식과 정보를 전달하는 연설보다 실제 논의와 합의가 중요하다"고 말했다.
이어 "이번 포럼을 계기로 정치권의 토론 문화 실험이 잘 뿌리내려 국민의 기대에 부응하는 정치로 발전해 나갈 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.
뉴스핌의 향후 계획도 밝혔다. 민 회장은 "뉴스핌은 지난달 청와대 뉴미디어 풀기자단에 가입했다"며 "유튜브 정책토론 프로그램과 오픈스튜디오를 결합해 정부와 정치, 기업, 학계 등 전문가들이 토론을 통해 산적한 과제를 해결하고 더 나은 미래를 설계하는 정책 토론 프로그램을 활성화해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 뉴스핌은 이날 창간 23주년을 기념해 '이재명 정부, AI시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로 서울이코노믹포럼을 개최했다.
다음은 민병복 뉴스핌 회장 개회사 전문이다.
안녕하세요. 민병복입니다. 산과 들이 신록으로 눈부시게 아름다운 계절에 만나 뵙게 되어 반갑습니다.
아침 일찍 저희 뉴스핌 포럼에 오시느라 수고 많으셨습니다. 바쁜 일정 속에 귀한 시간을 내어 주시어 감사드립니다.
오늘 포럼에는 이재명 대통령님 께서 축하 메시지를 보내주셨고 우원식 국회의장님은 직접 방문해 축사를 해주십니다. 진심으로 감사드립니다. 정청래 더불어민주당 대표님과 장동혁 국민의힘 대표님께서는 영상축사를 보내주셨습니다. 감사합니다.
아울러 김태년 의원님을 비롯해 의원님들이 귀한 시간을 내주셨고 정부 공기업 산업 금융 법조 학계 등 각계에서 많은 귀빈들이 참석하셨습니다. 심심한 감사의 마음을 전합니다.
뉴스핌이 창간 23주년을 맞아 개최하는 제14회 서울이코노믹포럼은 방식을 확 바꾸었습니다. 지금까지는 기조연설 위주였지만 이번 포럼은 법률과 정책을 만드는 입법권자인 국회의원님들이 여야를 가리지 않고 직접 참여해 머리를 맞대고 토론하는 방식으로 포맷을 바꾸었습니다.
AI 활용이 일상화되고 더욱 가속화되고 있는 상황에서는 지식과 정보를 단순히 전달하는 연설보다 여야 정치권이 머리를 맞대고 AI 시대에 우리는 무엇을 준비하고 어떤 규칙을 만들어야 할지 토론하는 것이 더욱 중요하다고 생각했기 때문입니다.
요즘 대한민국은 커다란 위기와 변화가 닥쳐오고 있습니다. 미국-이란 전쟁으로 원유 공급이 막혀 경제가 불안하고 청년들은 AI에 밀려 일자리를 찾지 못하고 있습니다.
우리 사회와 교육은 AI 시대를 맞아 무엇을 준비하고 학생들에게 가르쳐야 할지, 수도권 중심의 주거복지 문제는 어떻게 풀어나가야 할지, 소멸해 가는 지방은 어떻게 살릴 수 있을지 등 수많은 과제가 산적해 있습니다.
정치권은 이제 대화와 토론, 그리고 타협을 통해 산적한 국가 과제들을 어떻게 풀어가야 할지 함께 고민하고 대책을 마련해야 할 때입니다.
오늘 포럼은 우리나라 정치가 소모적 정쟁이 아니라 실용적 토론을 통해 국가 과제와 미래 발전 방향에 대해 토론하는 문화를 만들어 나가는 데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.
이번 포럼을 계기로 정치권의 토론문화 실험이 잘 뿌리내려 국민의 기대에 부응하는 정치로 발전해 나갈 수 있기를 기대해 봅니다.
저희 뉴스핌은 지난달 청와대 뉴미디어 풀기자단에 가입했습니다. 청와대는 정책소통을 활성화하기 위해 오픈스튜디오를 만들어 뉴미디어풀 기자단에 우선적으로 사용할 수 있는 방안을 추진하고 있습니다.
뉴스핌은 2년 전 출범한 유튜브 정책토론 프로그램인 이슈터미네이터와 오픈스튜디오를 적극적으로 결합해 정부와 정치, 기업 학계 등 전문가들이 토론을 통해 산적한 과제를 해결하고 더 나은 미래를 설계하는 정책토론 프로그램을 활성화시켜 나갈 계획입니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
오늘 포럼에 참석해 주신 모든 분들께 다시 한 번 깊은 감사의 말씀 드리며 건강과 행복이 가득하시길 기원드립니다. 유익한 시간 되십시오. 감사합니다.
kji01@newspim.com