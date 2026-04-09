[서울이코노믹포럼] 장동혁 "AI 미래 대비해야…시작은 깊이 있는 토론"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 9일 서울이코노믹포럼에서 AI 확산 대비를 강조했다.
- 포럼은 기술혁신 변화 속 미래 경쟁력 확보를 모색하는 자리다.
- 깊이 있는 토론이 변화 대응 시작이며 대한민국 미래 힘 된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 '제14회 서울이코노믹포럼' 축사에서 인공지능(AI) 확산이 가져올 미래를 대비해야 한다며 변화의 시작은 깊이 있는 토론이라고 강조했다.
장동혁 대표는 9일 오전 서울 여의도 페어몬트호텔에서 종합통신사 뉴스핌 주최로 열린 포럼 영상 축사에서 "이번 포럼은 대한민국이 기술혁신의 거대한 변화 속에서 어떤 전략으로 미래 경쟁력을 확보할지 함께 모색하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 이같이 말했다.
장 대표는 이번 포럼이 시대적 변화에 대응하는 소통의 장이 될 것으로 기대했다.
장 대표는 "거센 변화를 대비하는 시작은 서로의 시각을 존중하며 깊이 있게 의견을 나누는 과정"이라며 "이러한 지혜의 축적이 대한민국의 미래를 여는 힘이 될 것이라 믿는다"고 강조했다.
끝으로 장 대표는 "다시 한번 제14회 서울이코노믹 포럼 개최를 축하드리며 함께하는 모든 분의 건승을 기원한다"고 말했다.
한편 뉴스핌은 이날 창간 23주년을 기념해 '이재명 정부, AI시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로 서울이코노믹포럼을 개최했다.
다음은 축사 전문이다.
안녕하십니까? 국민의힘 당대표 장동혁입니다.
뉴스핌 창간 23주년을 진심으로 축하드리며 제14회 서울이코노믹 포럼을 위해 수고해 주신 모든 관계자 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.
'AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'이라는 주제로 열리는 이번 포럼은 대한민국이 기술 혁신의 거대한 변화 속에서 어떤 전략으로 미래 경쟁력을 확보할 것인지 함께 모색하는 뜻깊은 자리가 될 것입니다.
AI 확산이 가져올 미래를 철저하고 현명하게 대비하는 한편 우리 사회가 마주한 중요한 과제를 종합적으로 짚어보는 계기가 되기를 기대합니다.
거센 변화를 대비하는 시작은 서로의 시각을 존중하며 깊이 있게 의견을 나누는 과정일 것입니다. 이러한 지혜의 축적이 대한민국의 미래를 여는 힘이 될 것이라 믿습니다.
다시 한번 제14회 서울이코노믹 포럼 개최를 축하드리며 함께하는 모든 분의 건승을 기원합니다.
감사합니다.
lahbj11@newspim.com