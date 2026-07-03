네이버, 재난정보 통합한 '날씨 세이프티' 상시 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

태풍·호우·폭염 등 기상·안전 정보 한곳에서 제공

AI 전국 브리핑 도입…위험도 4단계로 직관적 안내

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버가 태풍·호우·폭염 등 자연재난 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 '네이버 날씨 세이프티' 페이지를 상시 운영한다.

네이버는 3일 기상특보와 재난안전 정보를 통합 제공하는 '세이프티' 페이지를 오픈했다고 밝혔다.

기존에는 재난 발생 시에만 운영됐지만 앞으로는 상시 페이지 형태로 제공되며 재난 상황에 따라 화면 구성이 자동으로 변경된다.

네이버 날씨 세이프티 페이지 [사진=네이버]

새 페이지에는 인공지능(AI)을 활용해 전국과 주요 권역의 기상 상황을 요약하고 위험도를 4단계로 표시하는 '전국 브리핑' 기능이 적용됐다.

이용자는 기상특보, 재난문자, 날씨 제보톡 등 세부 정보도 확인할 수 있다.

네이버는 기상청과 민간 기상사업자 3곳의 예보를 비교해 제공하는 서비스와 기상특보 지도를 함께 운영하고 있다.

이용자 참여형 서비스인 '제보톡'은 지난 6월 기준 누적 제보 63만건을 기록했다.

네이버는 앞으로 동네 단위 위험 정보를 제공하는 AI 안전리포트를 확대한다.

야구장·골프장·놀이공원 등 약 570개 장소의 날씨를 확인할 수 있는 '테마날씨' 서비스도 고도화할 계획이다.

syu@newspim.com