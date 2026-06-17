네이버, 광고 전문가 인증 프로그램 도입

'네이버 애즈 엑스퍼트'로 광고 상품 활용 능력 평가

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 17일 공식 광고 파트너사 담당자의 광고 운영 능력을 검증하는 '광고 전문가 인증 프로그램'을 도입했다.

온라인 테스트 '네이버 애즈 엑스퍼트'를 통해 파트너사 광고 담당자의 네이버 광고 상품 활용 능력을 평가한다. 과목당 40문항으로 구성되며 총점의 80% 이상을 득점해야 합격한다. 합격자에게는 공식 인증서가 발부되며 유효 기간은 1년이다.

네이버가 17일 공식 광고 파트너사 담당자의 광고 운영 능력을 검증하는 '광고 전문가 인증 프로그램'을 도입했다. [사진= 네이버]

6월에는 검색광고(SA)와 디스플레이광고(DA) 분야 인증 테스트가 먼저 도입되고 하반기에 AI 기반 광고 솔루션 '애드부스트' 관련 과목이 추가될 예정이다.

네이버는 최근 광고 상품이 AI 기반으로 다양해지면서 파트너사의 전문적인 운영 능력 필요성이 높아진 점을 반영했다. 프로그램 도입을 기념해 조기 합격자와 고득점자에게 네이버페이 포인트를 제공하고, 우수 참여 파트너사를 선정해 지원금을 지급할 계획이다.

한재영 네이버 광고 세일즈 리더는 "공식 파트너사가 직접 광고 운영 실무 역량을 정량적으로 검증하고 이를 토대로 광고주 성과 최적화를 목표할 수 있도록 이번 광고 전문가 인증 프로그램을 신설했다"며 "네이버는 앞으로도 광고주 성과를 높이는 광고 상품을 지속 고도화하고 이를 활용하는 파트너사의 역량 성장도 함께 지원할 수 있도록 다양한 노력을 기울일 것"이라고 밝혔다.

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