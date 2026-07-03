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신한투자증권, 시니어 자산관리 라인업 확대

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  • 신한투자증권은 3일 시니어 고객 대상 SOL메이트 자산관리 라인업과 디지털 서비스를 확대했다고 밝혔다.
  • 신한SOL증권 MTS에 시니어 전용 '실버라운지'를 열고 상속·증여, 절세, 연금 등 은퇴 전후 자산관리 정보를 제공한다.
  • 월 배당 ETF 등에 투자하는 'SOL메이트랩(인컴형)'과 '행복이음신탁'을 연계해 시니어 생애주기별 현금흐름·상속 관리 서비스를 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

MTS에 SOL메이트 실버라운지 개설
인컴형 랩·행복이음신탁 연계

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 신한금융그룹의 통합 자산관리(WM) 브랜드 '신한 Premier'를 통해 시니어 고객 대상 자산관리 서비스를 확대한다.

신한투자증권은 시니어 고객을 위한 SOL메이트 자산관리 라인업을 확대하고 디지털 고객 경험을 강화한다고 3일 밝혔다.

이번 서비스 확대는 신한SOL증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 앱 내 시니어 고객 전용 디지털 공간인 '신한 프리미어 SOL메이트 실버라운지' 오픈과 특화 상품인 '신한 프리미어 SOL메이트랩(인컴형)' 출시를 중심으로 진행된다.

신한투자증권은 기존에 선보인 시니어 특화 상속·증여 서비스 브랜드 '신한 프리미어 SOL메이트 행복이음신탁'도 연계한다. 이를 통해 은퇴 전후 고객의 현금흐름 관리, 상속·증여, 디지털 이용 편의성을 아우르는 자산관리 서비스를 제공한다는 계획이다.

[사진=신한투자증권]

'신한 프리미어 SOL메이트 실버라운지'는 신한 Premier의 자산관리 솔루션과 신한금융그룹의 시니어 브랜드 'SOL메이트'를 결합한 시니어 전용 디지털 공간이다. 고객이 자산관리 정보, 은퇴 솔루션, 라이프 케어 콘텐츠를 확인할 수 있도록 구성됐다.

실버라운지의 핵심 메뉴는 상속·증여, 절세, 세무, 퇴직연금, 연금투자, 편리한 사용, 상담 등이다. 고객은 해당 메뉴를 통해 행복이음신탁, 절세 자산관리, 개인종합자산관리계좌(ISA) 시뮬레이터, 세무 콘텐츠, 퇴직연금 매매 및 투자 정보, 연금저축, 연금 상장지수펀드(ETF), 연금펀드 등 은퇴 전후 자산관리 정보를 확인할 수 있다.

모바일 이용 부담을 낮추기 위한 기능도 포함됐다. 신한투자증권은 간편모드 가이드를 통해 앱 사용 접근성을 높이고, 시니어 전용 상담센터 연결 기능을 제공한다. 투자상담, 챗봇상담, 인공지능(AI) 프라이빗뱅커(PB), 고객지원센터 등 상담 채널도 함께 배치했다.

'신한 프리미어 SOL메이트랩(인컴형)'은 은퇴 전후 고객의 현금흐름 관리와 자산관리를 지원하기 위해 마련된 신한 Premier 특화 랩 서비스다. 월 배당 ETF 등을 활용해 현금흐름을 추구하고, 시장 상황에 따라 자산을 배분하는 방식으로 운용된다.

이 상품은 신한투자증권 리서치센터, 상품전략부, 랩운용부 등 사내 조직이 참여해 운용한다. 데이터 분석과 시장 국면 판단을 바탕으로 투자 유니버스와 모델 포트폴리오를 구성하고, 랩운용회의를 통해 최종 보유 종목과 운용 방향을 결정하는 절차를 갖췄다.

최소 가입 금액은 3000만원이다. 투자위험등급은 2등급 높은위험 상품이다. 금융투자상품은 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 제시된 현금흐름 수준은 목표 또는 기대 수준으로 확정 수익률을 의미하지 않는다. 투자자는 가입 전 상품 설명서와 투자위험, 수수료 등을 확인해야 한다.

'신한 프리미어 SOL메이트 행복이음신탁'은 시니어 고객의 상속·증여 수요에 맞춘 종합재산신탁 서비스다. 고객 맞춤형 유언대용신탁과 증여신탁을 제공해 보유 재산을 다음 세대로 이전할 수 있도록 설계됐다.

신한투자증권은 실버라운지, SOL메이트랩(인컴형), 행복이음신탁으로 이어지는 SOL메이트 자산관리 라인업을 통해 시니어 고객의 생애주기별 자산관리 수요에 대응할 계획이다. 

 

dconnect@newspim.com

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