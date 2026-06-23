신한투자증권, '유튜브 알파TV' 개편

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홈 피드·재생목록 재정비

'장 후 NIGHT' 등 신규 콘텐츠 공개

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 공식 유튜브 채널 '알파TV'를 개편하고 투자자 대상 콘텐츠를 확대한다고 23일 밝혔다.

알파TV는 '투자에 인사이트를 더하다'를 슬로건으로 운영되는 신한투자증권의 유튜브 채널이다. 이번 개편은 채널 홈 피드와 재생목록을 재정비해 투자자가 필요한 콘텐츠를 쉽게 찾을 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다. 투자자 관심사를 반영한 신규 콘텐츠도 함께 선보인다.

신규 콘텐츠 가운데 '장 후 NIGHT'는 트렌드를 중장기 관점에서 분석하는 토크쇼 형식으로 제작된다. 듀프 소비, K-FOOD 등 일상 속 트렌드를 산업과 투자 관점에서 다루는 방식이다.

[사진=신한투자증권]

또 다른 신규 콘텐츠인 '소문으로 들었SOL'은 MZ세대가 주목하는 소비·문화 트렌드를 출연자가 현장에서 직접 경험하고 소개하는 체험형 콘텐츠다. 화제가 되는 트렌드 현장을 방문해 체험 내용을 전달하고, 해당 트렌드를 투자 관점에서 설명하는 구성을 갖췄다.

신한투자증권은 채널 개편을 기념해 '알파TV 리뉴얼 OPEN! 원픽 트렌드 포착 이벤트'도 진행한다. 이벤트 기간은 6월 18일부터 25일까지 8일간이다. 참여를 원하는 시청자는 알파TV 채널 홈 피드를 둘러본 뒤 게시물 탭의 이벤트 게시물 댓글에 '요즘 내가 주목하는 트렌드'를 작성하면 된다.

당첨자는 7월 1일 알파TV 게시물 탭을 통해 발표된다. 당첨자 100명에게는 배스킨라빈스 1만원 모바일 교환권이 제공된다.

신한투자증권 관계자는 "알파TV는 투자자 관심사와 최신 트렌드를 연결하는 콘텐츠를 지속적으로 확대할 계획"이라며 "다양한 시각의 정보를 통해 투자 판단에 참고가 될 수 있는 인사이트를 제공하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com