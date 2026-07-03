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강동구 삼익맨숀 '재건축 7부 능선' 넘었다…39층-990가구 재건축 임박

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  • 서울시는 2일 삼익맨숀 재건축안을 조건부 의결했다
  • 삼익맨숀은 최고 39층 990가구 단지로 재탄생한다
  • 근린공원·공영주차장·생활SOC로 지역환경을 개선한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

강동구 삼익맨숀아파트 재건축 본격화…990가구 지역친화형 주거단지 조성
상암로변 작은도서관 ․ 지역문화센터 등 개방형 생활SOC 배치로 가로활성화

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 올해로 준공 42년을 맞은 삼익맨숀아파트가 서울시 재건축 통합심의를 통과하며 재건축 7부 능선을 넘었다. 삼익맨숀은 최고 39층, 990가구 규모 새 아파트 단지로 탈바꿈한다.

3일 서울시에 따르면 지난 2일 열린 제13차 정비사업 통합심의 위원회는 강동구 명일동 270번지 일대 '삼익맨숀아파트 재건축사업'에 대한 정비계획·건축·경관·교통·교육·환경·공원·재해 등 8개 분야 통합심의안을 '수정가결·조건부(보고) 의결'했다.

삼익맨숀 재건축 조감도 [자료=서울시]

삼익맨숀아파트는 1984년 준공된 노후 공동주택으로 재건축사업으로 기존 768가구에서 공공주택 104가구를 포함한 990가구의 지하 4층~지상 39층, 10개 동 규모 단지로 탈바꿈한다. 

대상지 주변은 저층 주거지가 밀집한 지역으로 지역 내 부족한 녹지공간을 확충하고 주차난을 해소하기 위해 저층 주거지 연접부인 단지 남서측에 삼익파크 재건축사업과 연계한 총 7100㎡ 규모의 근린공원(삼익맨숀 약 1800㎡, 삼익파크 5300㎡)이 조성될 예정이다.

공원 하부에는 주차대수 110면(연면적 약 4600㎡) 규모의 공영주차장을 설치해 기존 거주자우선주차구역 33면을 공공주차장으로 대체·확충한다. 재건축단지 주민뿐만 아니라 인근 저층 주거지 주민도 함께 이용할 수 있는 녹지·휴게공간과 공공주차장을 확보해 지역 생활환경 개선에 기여할 것으로 기대된다.

양재대로134길변과 상암로변에는 지역 주민이 함께 이용할 수 있는 주민개방형 생활SOC를 조성할 계획이다. 특히 굽은다리역(5호선)과 연결되는 상암로변에는 작은도서관, 지역문화센터, 어린이집 등 이용도가 높은 시설을 배치해 보행축과 연계된 생활문화공간을 조성하고 가로활성화를 도모했다. 아울러 통합심의에서는 지형에 순응하는 계획을 추가할 것을 주문했다.

donglee@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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