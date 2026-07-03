판타지오, 배우 문가영과 전속계약 체결

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드라마·영화 필모그래피 보유 배우 영입

매니지먼트·콘텐츠 제작 사업 연계 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 종합 엔터테인먼트 기업 판타지오는 3일 배우 문가영과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약으로 판타지오는 소속 아티스트 라인업을 확대하고 매니지먼트 사업 기반을 강화한다는 계획이다.

문가영은 2006년 영화 '스승의 은혜'로 데뷔했다. 이후 드라마 '여신강림', '사랑의 이해', '이로운 사기', '그놈은 흑염룡', '서초동' 등에 출연했다.

영화 부문 활동도 이어왔다. 문가영은 지난해 12월 개봉한 영화 '만약에 우리'로 '제62회 백상예술대상' 영화 부문 여우주연상을 수상했다. 2027년 방영 예정인 tvN 드라마 '고래별' 출연도 확정했다.

판타지오 로고. [사진=판타지오]

판타지오는 문가영의 향후 활동을 지원할 예정이다. 회사는 문가영의 연기 활동을 포함해 다양한 분야에서 활동을 이어갈 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다.



남궁견 판타지오 회장은 "이번 전속계약을 계기로 배우 영입을 지속 확대하고 매니지먼트 사업 기반을 보다 견고하게 다져 나갈 계획"이라며 "콘텐츠 제작 사업과의 시너지를 바탕으로 종합 엔터테인먼트 기업으로서 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

판타지오는 백윤식, 김선호, 이성경, 옹성우, 이세영, 아스트로, 이창섭, 루네이트 등이 소속된 종합 엔터테인먼트 기업이다. 회사는 매니지먼트 사업과 함께 영화·드라마 제작, 해외 공연 등 콘텐츠 사업을 추진하고 있다.

dconnect@newspim.com