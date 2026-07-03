본격적인 장마·태풍 앞두고…서울 곳곳서 안전 체계 구축

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반지하 주택 대상 물막이판 설치 마쳐

맨홀추락방지시설 등 취약지 안전 인프라 확충

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 본격적인 장마철을 앞두고 풍수해 대응 체계를 전방위적으로 가동하고 있다.

3일 서울시 및 서울 25개 자치구에 따르면 서울시 및 자치구는 여름철 집중호우에 대비해 침수 취약지역 중심의 선제적 수방 대책을 추진하고, 현장 대응 체계와 재난 안전 인프라를 대폭 강화했다.

오세훈 서울시장은 민선 9기 복귀 직후 첫 공식 일정으로 '여름철 대책 특별점검회의'를 주재하며 재난 대응을 시정의 최우선 과제로 제시한 바 있다. 이는 오 시장이 민선 9기 서울시장 당선 확정 후 38일 만에 업무에 복귀한 후 진행한 첫 공식 일정이다.

앞서 지난 달 22일 오 시장은 서울 관악구 반지하주택 밀집 지역을 방문했다. 현장 대응 상황을 점검과 함께 과거 침수 피해의 재발 방지 대책에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 오세훈 서울시장이 지난달 22일 오후 서울 관악구 반지하 골목길 일대에 방문해 여름철 풍수해 대비 물막이판을 살펴보고 있다. 2026.06.22 ryuchan0925@newspim.com

서울시는 반지하 주택 대상으로 대표적인 침수 방지 시설인 '물막이판'을 설치하는 작업을 사전에 실시한 바 있다. 설치 필요 대상 반지하 주택 2만3094가구 중 77.2%인 1만7837가구에 물막이판 설치를 마쳤다. 설치 전 가구는 이동식·휴대용 물막이판 등 수방자재를 동주민센터 등이 전진 배치해 대응한다.

집중호우 상황에서 맨홀뚜껑이 이탈하지 않도록 '맨홀추락방지시설'도 설치했다. 침수우려지역 내 맨홀 5만9737개소에 설치를 마쳤다. 올해는 대상지를 확대해 총 6만9818개소까지 확대한다.

이외에도 집중호우 시 골목길 수위를 실시간으로 확인할 수 있는 '반지하 레이더 수위 관측 시설' 장비도 갖췄다. 지난해 동작·관악 등 15개소를 운영한 데 이어 올해는 은평·강북 등 총 45개소로 확대한다.

아울러 서울시는 직접적인 풍수해뿐만 아니라 장마철 집중되는 상가 건물 누수 피해 관련 '누수 책임 외관 확인제도'와 현장 중심 조정제도를 지난해부터 본격적으로 운영 중이다. 관내 상가 건물에서 임대차 갈등이 발생한 경우 무료로 조정 신청이 가능하다.

서울에 강한 비가 내리고 있는 17일 오전 서울 종로구 광화문광장 일대에서 시민들이 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

서울 25개 자치구도 지난 5월부터 풍수해 대응 중이다. 특히 과거 침수 피해가 집중됐던 관악구·강남구·강서구 등은 풍수해 재난안전대책본부를 두고 24시간 비상근무체제에 나섰다. 동작구·금천구 등 다수 자치구는 반지하 등 침수 취약지역을 대상으로 침수방지시설 무상 설치를 지원 중이다.

풍수해·지진재해보험 무료 가입 등 지원책 마련에 나선 자치구도 있다. 광진구는 지난달부터 전 층 세입자와 지하주택 소유자를 대상으로 풍수해·지진재해보험료를 무상 지원하고 있다.

또 북한산, 봉산, 앵봉산 등 산림 면적이 넓은 은평구의 경우 산사태 예방을 위한 안전 관리에 나섰다. 현재 산림재난대응단 11명을 운영해 취약지역 예찰 활동에 나섰다.

비로 인한 전기 화재를 방지하기도 했다. 용산구의 경우 장마철 전기 화재 예방을 위해 관내 전체 동주민센터와 별관 등 19개소를 대상으로 전기설비 분진 제거(e-클리닝) 작업을 마쳤다.

100wins@newspim.com